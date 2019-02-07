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      Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет

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      Закон О валюте и валютных операций 2019: что это и как повлияет - текст
      Закон о валюте / politeka.net

      7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу Закон "О валюте и валютных операциях", который предусматривает отмену валютного контроля для более чем 40% операций. То есть должен упростить жизнь тем, кто имеет дело с валютой. Так ли это – 24 канал проанализировал для вас главные положения текста Закона "О валюте и валютных операциях".

      В марте 2018 года Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект "О валюте". 17 мая 253 народных депутата закон поддержали. 7 февраля 2019 года он вступил в силу.

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      Закон "О валюте" предусматривает следующие изменения:

      1. "Безвиз" для капитала. Бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции, для этого не нужно будет ждать разрешения регулятора.

      2. Отмена некоторых ограничений. Закон отменит валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

      3. Валютное инвестирование. Отныне для инвестиций за границу не нужна будет индивидуальная лицензия НБУ. Поэтому не нужно представлять большой пакет документов – еще и рисковать, что Нацбанк их "не пропустит".

      4. Закон продлит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

      5. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования для экспортеров и импортеров.

      6. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

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      Презентация НБУ

      Вместе с тем, НБУ, ГФС и банки будут иметь право:

      • требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютных операциях;
      • проверять вопросы соблюдения валютного законодательства;
      • устанавливать ограничения, если НБУ увидит определенные риски на валютном рынке.

      Презентация НБУ

      По мнению экспертов, больше всего пользы от этого закона экспортерам и импортерам:

      1. Закон продлит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

      2. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования.

      3. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

      Отмена специальных санкций во внешнеэкономической деятельности значительно облегчит жизнь украинским предпринимателям, будет способствовать прозрачности внешнеэкономической деятельности и улучшению бизнес-климата. Это важный шаг к либерализации внешнеэкономической деятельности, который обеспечил Национальный банк Украины через принятие закона,
      – отметил в комментарии 24 каналу заместитель председателя BRDO Денис Малюська.


      Презентация НБУ

      В частности, НБУ анонсировало упрощение валютных операций для иностранцев. Они смогут открывать в нашей стране банковские счета и проводить по ним почти полный спектр валютных операций. То есть для иностранных гостей, инвесторов и контрагентов украинских компаний иметь дело с валютой станет значительно проще.

      Если вы к этому переченю не имеете никакого отношения – не волнуйтесь. Вам тоже есть чему порадоваться. Физические лица смогут покупать валюту через интернет-банкинги и мобильные приложения коммерческих банков. Однако есть лимит – 150 тысяч гривен дополнительно к лимиту на покупку наличной иностранной валюты (такой подход применят и для банковских металлов).

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Валюта НБУ Публикации Деньги Законодательство Инвестиции
      Источник: 24 Канал
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