Закон о валюте и валютных операциях: что он означает и на кого повлияет

7 февраля 2019 года в Украине вступил в силу Закон "О валюте и валютных операциях", который предусматривает отмену валютного контроля для более чем 40% операций. То есть должен упростить жизнь тем, кто имеет дело с валютой. Так ли это – 24 канал проанализировал для вас главные положения текста Закона "О валюте и валютных операциях".

В марте 2018 года Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект "О валюте". 17 мая 253 народных депутата закон поддержали. 7 февраля 2019 года он вступил в силу.

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Закон "О валюте" предусматривает следующие изменения:

1. "Безвиз" для капитала. Бизнес и население смогут самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции, для этого не нужно будет ждать разрешения регулятора.

2. Отмена некоторых ограничений. Закон отменит валютный контроль для сделок по покупке и переводу валюты на сумму до 150 тысяч грн в эквиваленте.

3. Валютное инвестирование. Отныне для инвестиций за границу не нужна будет индивидуальная лицензия НБУ. Поэтому не нужно представлять большой пакет документов – еще и рисковать, что Нацбанк их "не пропустит".

4. Закон продлит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

5. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования для экспортеров и импортеров.

6. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

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Презентация НБУ

Вместе с тем, НБУ, ГФС и банки будут иметь право:

требовать от компаний и физических лиц документы о проведенных валютных операциях;

проверять вопросы соблюдения валютного законодательства;

устанавливать ограничения, если НБУ увидит определенные риски на валютном рынке.

Презентация НБУ

По мнению экспертов, больше всего пользы от этого закона экспортерам и импортерам:

1. Закон продлит максимальный срок для расчетов по операциям экспорта и импорта товаров до более 180 дней. Экспортерам не нужно будет продавать выручку, а покупать валюту можно будет, не привязываясь к конкретному экспортному контракту.

2. Будут ослаблены санкции в отношении нарушения валютного регулирования.

3. Не нужно будет регистрировать в НБУ привлеченные из-за рубежа кредиты.

Отмена специальных санкций во внешнеэкономической деятельности значительно облегчит жизнь украинским предпринимателям, будет способствовать прозрачности внешнеэкономической деятельности и улучшению бизнес-климата. Это важный шаг к либерализации внешнеэкономической деятельности, который обеспечил Национальный банк Украины через принятие закона,

– отметил в комментарии 24 каналу заместитель председателя BRDO Денис Малюська.



Презентация НБУ

В частности, НБУ анонсировало упрощение валютных операций для иностранцев. Они смогут открывать в нашей стране банковские счета и проводить по ним почти полный спектр валютных операций. То есть для иностранных гостей, инвесторов и контрагентов украинских компаний иметь дело с валютой станет значительно проще.

Если вы к этому переченю не имеете никакого отношения – не волнуйтесь. Вам тоже есть чему порадоваться. Физические лица смогут покупать валюту через интернет-банкинги и мобильные приложения коммерческих банков. Однако есть лимит – 150 тысяч гривен дополнительно к лимиту на покупку наличной иностранной валюты (такой подход применят и для банковских металлов).