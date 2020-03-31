Закон про землю 2020 в Украине: текст закона и что он означает
Закон про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения приняли на внеочередном заседании Верховной Рады. Текст закона №2178-10 и что он предусматривает – читайте в материале 24 канала.
Читайте также Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
Что предусматривает законопроект о рынке земли
- С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
- Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
- Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
- Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
- Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
- Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.
- Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
- Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Текст закона о рынке земли 2020 в Украине:
Закон о земле: какие фракции поддержали
Поддержали законопроект 259 депутатов:
- "Слуга народа" – 206,
- "Европейская Солидарность" – 23,
- "Голос" – 13,
- "Доверие" – 12,
- Внефракционные – 5.
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,
- "Батькивщина" – 0,
- "За будущее" – 0.
24 депутата проголосовали против:
- "Батькивщина" – 12,
- Внефракционные – 4,
- "Слуга народа" – 2,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,
- "За будущее" – 2,
- "Европейская Солидарность" – 1,
- "Доверие" – 1,
- "Голос" – 0.
Что такое рынок земли в Украине?
Рынок земли в Украине – это совокупность юридически-правовых и экономических отношений, возникающих в процессе их рыночного обращения: их аренды, обмена, купли-продажи, залога, дарения и наследования.
Читайте также
-
Карантин в Украине может продлиться 2 месяца, – Аваковсегодня , 14:34
-
Из-за коронавируса запрещен въезд в зону ООС: кто все же может попастьсегодня , 12:04
-
Цены на бензин можно снизить на 3 – 5 гривен за литр, – АМКУсегодня , 10:50
-
Прогноз погоды на 31 марта: морозная ночь, снег и порывистый ветерсегодня , 09:17
-
Животное, загоню тебя в колонию, – Портнов угрожал прокурору Божкосегодня , 08:50
-
Во Всемирном банке прогнозируют прекращение роста экономики Китая: что это означаетсегодня , 11:19