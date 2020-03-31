Закон про землю 2020 в Украине: текст закона и что он означает

Закон про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения приняли на внеочередном заседании Верховной Рады. Текст закона №2178-10 и что он предусматривает – читайте в материале 24 канала.

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Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.

Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Текст закона о рынке земли 2020 в Украине:

Закон о земле: какие фракции поддержали

Поддержали законопроект 259 депутатов:

"Слуга народа" – 206,

"Европейская Солидарность" – 23,

"Голос" – 13,

"Доверие" – 12,

Внефракционные – 5.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,

"Батькивщина" – 0,

"За будущее" – 0.

24 депутата проголосовали против:

"Батькивщина" – 12,

Внефракционные – 4,

"Слуга народа" – 2,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,

"За будущее" – 2,

"Европейская Солидарность" – 1,

"Доверие" – 1,

"Голос" – 0.

Что такое рынок земли в Украине?

Рынок земли в Украине – это совокупность юридически-правовых и экономических отношений, возникающих в процессе их рыночного обращения: их аренды, обмена, купли-продажи, залога, дарения и наследования.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала