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      Закон про землю 2020 в Украине: текст закона и что он означает

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      Рынок земли: что известно / informator.press

      Закон про открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения приняли на внеочередном заседании Верховной Рады. Текст закона №2178-10 и что он предусматривает – читайте в материале 24 канала.

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      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.
      • Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.
      • Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.
      • Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.
      • Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.
      • Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.
      • Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.
      • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.

      Текст закона о рынке земли 2020 в Украине:

       

       

      Закон о земле: какие фракции поддержали

      Поддержали законопроект 259 депутатов:

      • "Слуга народа" – 206,
      • "Европейская Солидарность" – 23,
      • "Голос" – 13,
      • "Доверие" – 12,
      • Внефракционные – 5.
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,
      • "Батькивщина" – 0,
      • "За будущее" – 0.

      24 депутата проголосовали против:

      • "Батькивщина" – 12,
      • Внефракционные – 4,
      • "Слуга народа" – 2,
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 2,
      • "За будущее" – 2,
      • "Европейская Солидарность" – 1,
      • "Доверие" – 1,
      • "Голос" – 0.

      Что такое рынок земли в Украине?
      Рынок земли в Украине – это совокупность юридически-правовых и экономических отношений, возникающих в процессе их рыночного обращения: их аренды, обмена, купли-продажи, залога, дарения и наследования.


      Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Рынок земли Законодательство
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