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      Закон Савченко в действии: убийца и насильник 2-летнего мальчика, вышел на свободу из СИЗО

      78 Читати новину українською
      Александр Балакирев / sudreporter.org

      Шевченковский районный суд Киева досрочно освободил бывшего сотрудника МВД Александра Балакирева, осужденного в 2019 году за убийство 2-летнего ребенка своей сожительницы.

      Об этом сообщила адвокат Ксения Проконова на своей странице в фейсбук. Решение суда обнародовано в судебном реестре.

      Стоит знать: Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе

      Балакирева приговорили к 10 годам лишения свободы по статье 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и статьей 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

      Однако по решению апелляционного суда срок предварительного заключения с 18 мая 2016 года по 21 октября 2019 года был учтен как день за два по "закону Савченко". В результате к концу осени он отсидел более 2/3 назначенного срока и, учитывая добросовестное поведение, его условно-досрочно освободили по ходатайству адвоката.

      Мы потратили два года и массу усилий, а его... выпустили. Узнала я об этом совершенно случайно. Ни пострадавших, ни прокуратуру области, которая вела это дело, не приглашали. Балакирев не отсидел ни дня в тюрьме,
      – написала Проконова в фейсбуке.

      Отметим, что сегодня, 13 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реестре педофилов. Закон должен стать так называемым "предохранителем" для повторения подобных преступлений.

      Актуально: Зеленский подписал закон о реестре педофилов: кто будет иметь к нему доступ

      Коротко о "законе Савченко"
      В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла "закон Савченко". Согласно ему, один день, проведенный в СИЗО, в случае вынесения обвинительного приговора должен считаться как два дня заключения.

      Хоть "закон Савченко" и отменили в 2018 году, но применять его еще можно в определенных временных рамках. Большая палата Верховного суда возобновила ретроспективное действие "закона Савченко". Случилось это ровно год назад. То есть всем осужденным, совершившим преступления до 21 июня 2017, таки перечислят один день в СИЗО за два дня лишения свободы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Убийство Надежда Савченко Судьи Дети и несовершеннолетние Педофилия
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