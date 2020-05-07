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      Законно ли ограничили атомные электростанции: ГБР проведет расследование

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      АЭС ограничили производство электроэнергии - расследование ГБР
      ГБР будет расследовать действия должностных лиц из Минэнергетики / Экономическая правда

      ГБР начало досудебное расследование по ограничению производства электроэнергии атомными электростанциями. Следователи проверят, законными ли были решения должностных лиц из Минэнергетики и защиты окружающей среды.

      Государственное бюро расследований заинтересовали решения должностных лиц профильного министерства по переводу госпредприятий атомной отрасли в резерв. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

      К теме Доходы Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС

      Отметим, что Минэнергетики и защиты окружающей среды утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Согласно этому документу, АЭС будут работать на пониженной мощности энергоблоков. Зато больше электроэнергии будут покупать у частных компаний.

      В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, ущербу государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства,
      – говорится в сообщении ГБР.

      Что известно об уменьшении производства электроэнергии АЭС

      • 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.
      • Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровенской АЭС.
      • Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.
      • 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации.
      • В Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.
      • По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, пока в энергосистеме Украины – крупнейший кризис за всю новейшую историю.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Ольга Буславець Министерство энергетики и защиты окружающей среды Электроэнергия Энергетика АЭС Государственное бюро расследований
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