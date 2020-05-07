Законно ли ограничили атомные электростанции: ГБР проведет расследование
ГБР начало досудебное расследование по ограничению производства электроэнергии атомными электростанциями. Следователи проверят, законными ли были решения должностных лиц из Минэнергетики и защиты окружающей среды.
Государственное бюро расследований заинтересовали решения должностных лиц профильного министерства по переводу госпредприятий атомной отрасли в резерв. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
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Отметим, что Минэнергетики и защиты окружающей среды утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Согласно этому документу, АЭС будут работать на пониженной мощности энергоблоков. Зато больше электроэнергии будут покупать у частных компаний.
В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, ущербу государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства,
– говорится в сообщении ГБР.
Что известно об уменьшении производства электроэнергии АЭС
- 21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.
- Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровенской АЭС.
- Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.
- 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации.
- В Минэнерго говорят, что если бы государство не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.
- По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, пока в энергосистеме Украины – крупнейший кризис за всю новейшую историю.