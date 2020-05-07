Законно ли ограничили атомные электростанции: ГБР проведет расследование

ГБР начало досудебное расследование по ограничению производства электроэнергии атомными электростанциями. Следователи проверят, законными ли были решения должностных лиц из Минэнергетики и защиты окружающей среды.

Государственное бюро расследований заинтересовали решения должностных лиц профильного министерства по переводу госпредприятий атомной отрасли в резерв. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Отметим, что Минэнергетики и защиты окружающей среды утвердило обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Согласно этому документу, АЭС будут работать на пониженной мощности энергоблоков. Зато больше электроэнергии будут покупать у частных компаний.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, ущербу государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства,

– говорится в сообщении ГБР.

Что известно об уменьшении производства электроэнергии АЭС