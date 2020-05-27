Законопроект №2813 лишит украинский бюджет 15 миллиардов гривен, – политолог

Намерение народных депутатов Украины проголосовать за так называемый "антитабачный" законопроект приведет к увеличению дефицита государственного бюджета.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил политический эксперт Богдан Бондаренко.

"Уже осенью все мы будем ощущать результаты экономического кризиса, который по нам уже ударил и будет усиливаться после выхода из карантина. Поэтому сейчас по отношению к власти стоит вопрос не только о том, что они должны сделать, но и чего плохого они делать не должны. На сегодня мы имеем дефицитный бюджет. Уже в июне в парламенте собираются выставлять на голосование один из законопроектов, который может сделать этот бюджет еще более дефицитным. Это законопроект №2813, который также называют антитабачным", – отметил эксперт.

По словам политолога, принятие соответствующего решения приведет к значительному сокращению поступлений в государственный бюджет Украины.

"Им вводится так называемая "стандартная пачка", которая, по сути, лишит украинский бюджет 15 миллиардов гривен за 5 лет. То есть, сегодня вопрос заключается в том, нужно ли принимать этот законопроект и сделать ситуацию с государственным бюджетом еще сложнее", – добавил политолог.

По мнению Бондаренко, сегодня власти нужно воздержаться от подобных инициатив и искать компромиссные варианты решения социально-политических вопросов.

"Сейчас стоит подождать и найти альтернативные пути, которые, с одной стороны, решат важные вопросы в Украине, а с другой – будут способствовать тому, чтобы государственный бюджет не страдал", – подытожил политический эксперт.