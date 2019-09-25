Законопроект №1210 – прямая угроза экономике Украины

Верховная Рада Украины рассматривает сейчас несколько важных законопроектов, имеющих определение как неотложные.

Среди них один из самых проблемных – №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". По мнению экспертов, если документ будет принят в его нынешнем варианте, это больно ударит по украинской экономике и нарушит баланс интересов государства и бизнеса.

Чем опасен №1210?

Какие нормы законопроекта №1210 являются особенно опасными? Это, в частности, увеличение прав контролирующих органов, расширение базы налогообложения и увеличения ставок налогообложения, расширение сферы ответственности плательщиков и тому подобное. Если же говорить об отдельных конкретные положениях, то большое беспокойство бизнеса вызывают изменения в Налоговый кодекс, касающиеся порядка уплаты рентной платы в горнодобывающей отрасли – в частности, ставка для добычи руд железа должна увеличиться с 8 до 10%.

Такое увеличение (вместе с изменениями некоторых корректирующих коэффициентов в добыче) приведет, по оценкам Государственной регуляторной службы Украины (ДРСУ), к увеличению налоговой нагрузки только на металлургическую отрасль в 3-4 раза! А налоговая нагрузка на горнодобывающие предприятия станет одной из самых высоких в мире, что приведет к оттоку менее 435 миллионов долларов инвестиций и потери около 40 тысяч рабочих мест.

Именно поэтому ДРСУ заявила, что "принятию законопроекта №1210 должно предшествовать широкое общественное обсуждение с привлечением представителей бизнес-сообщества, профильных ассоциаций и других заинтересованных сторон, чтобы избежать ситуации, когда намерения стабилизировать рыночную среду будут полностью обратные последствия".

Аналогичные выводы сделали и эксперты Федерации работодателей Украины (ФРУ), которые считают, что "законопроект №1210 несет риски ухудшения условий деятельности для субъектов хозяйствования и для экономики страны в целом". ФРУ призвала председателя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева (он, кстати, является инициатором законопроекта) отозвать и доработать документ. "В законопроекте №1210 присутствует целый ряд вопросов, требующих осуществления расчетов и обсуждений с профильными специалистами отдельных секторов экономики", – говорится в сообщении на сайте ФРУ.

Обращение о необходимости доработать документ адресован Гетманцеву и экспертам Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) и Ассоциации юристов Украины (АПУ).

В ЕБА полагают, что "резкое увеличение рентной платы за пользование полезными ископаемыми нарушает ряд принципов, на которых обосновывается налоговое законодательство Украины, что в результате негативно скажется на бюджетных поступлениях".

А в комитете АПУ с налогового и таможенного права, проанализировав законопроект №1210, сделали вывод, что он не выполняет своей главной задачи – упрощение взаимоотношений "налогоплательщик – контролирующий орган". Более того, "контролирующий орган превращается в карательный, увеличивает коррупционные риски и возлагает на налогоплательщиков дополнительную нагрузку (как налоговое, так и по обжалованию решений, действий и бездействия налогового органа)".

Неправильно и бессмысленно

Бьют тревогу из-за законопроекта №1210 и известные экономические эксперты.

"Решение о повышении ренты на добычу руды железа – бессмысленное и не обосновано, – говорит специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса. – Оно появилось после интервью Игоря Коломойского, полностью повторяет его позицию и вообще несопоставимо с той системой, которая работает в мире. Ведь рента касается того, что добывается, а не того, что получается в процессе производства. То есть привязывая к ренте конечный продукт, мы дестимулируем компании строить производства, создавать добавленную стоимость, потому что это им не выгодно из-за налогообложения. В итоге, это может привести к тому, что украинские компании станут неконкурентными на мировом рынке".

Согласен с Фурсой и другой известный экономический эксперт Всеволод Степанюк. "Увеличивать рентную плату на добычу руды – неправильно, – говорит он. – Во-первых, это приведет к удорожанию металла и строительства в Украине – то есть в соответствии подорожает жилье и так далее. Что касается международных рынков, то ситуация следующая: сейчас падают цены и на руду, и на окатыши, и на металл. Если мы еще и ренту повысим (она станет, пожалуй, самой высокой в ​​мире), то промышленность Украины окажется совершенно неконкурентоспособной ".

Слова Степанюка подтверждают исследования одной из крупнейших аудиторских компаний мира PricewaterhouseCoopers (PWC), которая в письме к объединению предприятий "Укрметаллургпром" отметила, что в случае внесения упомянутых выше изменений в Налоговый кодекс стоимость рентной ставки по коммерческой прибыли в Украину будет выше, чем у главных конкурентов на рынке – России, Канады, Австралии, Казахстана, Бразилии, Китая и других. В частности, по сравнению с РФ рента будет выше почти в 10 раз!

Как добить экономику Украины

Печальный прогноз дает и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко: "Принятие законопроекта №1210 добьет украинскую экономику и оставит бюджет без многих налогов. Из Украины уйдут инвесторы и не придут новые. Как это происходит сейчас в табачной индустрии..."

Эксперт имеет в виду ситуацию с табачной компанией British American Tobacco, украинская "дочка" которой в 2018 году заплатила в наш бюджет 16 млрд гривен. Теперь компания переносит региональный центр Киева в Бухарест "в связи с тем, что фискальная и регуляторная политика украинского правительства прогнозируемая". Потому законопроектом №1210 запланировано, что ставка акциза на сигареты может быть приравнена к европейской (эквивалент 90 евро за 1000 штук) уже в 2020 году, а не в 2024-м – как было договорено ранее.

Эксперты в один голос утверждают, что готовили законопроект №1210 или некомпетентные, или ангажированные специалисты. В частности, Всеволод Степанюк считает, что увеличение ренты на добычу руды железа делают для того, чтобы "удешевить активы металлургического комплекса с целью или закрыть предприятия, или скупить их за бесценок".

"По-другому объяснить это нельзя, – говорит Степанюк. – Я понимаю, что состав депутатской фракции "Слуга народа" сомнительный с профессиональной точки зрения. Но там есть десяток специалистов, которые знают к чему может привести решение законопроекта №1210. Если они закрывают на это глаза, то, значит, есть заказ на удешевление активов отрасли".