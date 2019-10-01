Законопроект №1210 – вреден для экономики Украины: как он связан с Коломойским?

В Верховной Раде сейчас рассматривается законопроект №1210, который бизнесмены и эксперты считают опасным для экономики Украины.

Некоторые положения этого законопроекта, в частности, увеличение рентной ставки на добычу железной руды, скорее всего, лоббирует конкретный заказчик.

Непонятно, в связи с чем власти решили поднять ставки именно на ренту для добычи руд железа? Не исключено, что к возможному повышению ставок имеет отношение известный олигарх Игорь Коломойский,

– отметил эксперт Дмитрий Марунич.

В пользу этой версии свидетельствуют сразу несколько фактов. В конце августа Коломойский дал интервью, в котором прямо заявил, что надо поднять рентную ставку на добычу руды. И буквально вскоре появился законопроект №1210, где все "пожелания" олигарха, странным образом, были конкретно прописаны. Однако увеличение ренты не коснулось, каким-то чудом, добыча руды марганца. Может потому, что в Украине есть только два марганцевые горно-обогатительные комбинаты (Марганецкий и Покровский) и оба контролирует именно Коломойский?

Подробнее о нюансах законопроектf №1210 читайте в статье "Законопроект имени Коломойского".