Законопроект №1210-д подготовлен кулуарно и в большой спешке

Работа по законопроекту №1210-д происходит кулуарно и в большой спешке.

Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины", член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко.

В частности, нардеп сообщил, что увидел сегодня текст законопроекта ("Одну из его версий, но я не уверен, что это последний вариант") в 10 часов утра, при том, что документ должен был рассматриваться в комитете в час дня. "Недопустимо такие важные законопроекты рассматривать в спешке", – подчеркнул он.

При этом А.Николаенко сообщил, что работа по законопроекту №1210-д проводится абсолютно кулуарно. "Должны работать не какие-то виртуальные группы, а подкомитеты, заседания которых должны проводиться под протокол, – подчеркнул он. – Как результат потом протокол должен быть обнародован, чтобы было видно, кто присутствовал, что решили и какие предлагаются изменения".

А кулуарные рабочие группы, которые с утра до вечера якобы где-то проходят, куда кого-то приглашают, кого-то нет, дают основание ставить под сомнение объективность подготовки этих законопроектов. Поэтому такой стиль работы комитета я считаю неприемлемым,

– добавил А.Николаенко.

Политик также выразил уверенность, что столь важные законопроекты, которые касаются многих направлений экономической жизни страны – от налоговых и рентных ставок до регулирования и администрирования работы бизнеса, должны инициироваться непосредственно правительством. "Потому что это напрямую связано с программой деятельности правительства. Если депутаты напринимают таких "решений", как в этом законопроекте нарисовано, и коллективной безответственностью мы оформим это решение, то, соответственно, правительство потом просто не сможет выполнить свою программу", – считает он.

Говоря об отличиях законопроекта №1210-д от предыдущих редакций документа, А.Николаенко рассказал, что в нем несколько смягчены правила регулирования компаний, которые контролируются иностранным капиталом, зафиксирован отказ от повышения ренты на добычу газа, но рента на добычу руды "привязана" к котировкам железной руды с содержанием железа Fe 60% на Сингапурской бирже. "Это не очень хорошо для украинских производителей железорудной продукции", – отметил нардеп.

"Что касается подхода виноватости плательщика налогов, то он остался, и это делает бизнес в Украине жертвой контролирующих и фискальных органов. Это не дружественный к бизнесу подход, как и сам законопроект", – резюмировал А.Николаенко.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация заявила о том, что принятие законопроекта №1210 негативно отразится не только на инвестиционном климате страны, но и приведет к сокращению доходов бюджета. А Союз предпринимателей Украины призвал отозвать законопроект как вредящий развитию бизнеса в стране.