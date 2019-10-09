18:38
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Джим Керри в команде Порошенко. Украинский Аль Капоне
      Вєсті.UA
      20:14, 8 октября
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Законопроект №1210 идет вразрез с планами Кабмина по налоговой реформе

      25 Читати новину українською
      Дмитрий Олейник
      Дмитрий Олейник / agropolit.com

      Вопреки публичным заявлениям правительства о начале налоговой реформы весной 2020 года с ее широким обсуждением, уже сегодня на рассмотрение Верховной Рады вынесены законодательные предложения, которые предусматривают существенное ухудшение условий налогообложения горнодобывающей отрасли с прогнозируемыми негативными последствиями для бизнеса, работников и государства.

      Об этом говорится в письме главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника к премьер-министру Алексею Гончаруку, копия которого есть в распоряжении МинПрома.

      Д.Олейник обратил внимание главы правительства на законопроект №1210-1, который может быть рассмотрен в парламенте уже на следующей пленарной неделе.

      "Среди критических недостатков законопроекта №1210-1, которые вызывают негативную реакцию бизнеса, – повышение рентной платы на добычу железной руды почти в пять раз за счет как непосредственного увеличения ставки с 8% до 10%, так и увеличение базы налогообложения и самой формулы расчета рентной платы. При этом рентная плата для других видов полезных ископаемых, например марганцевой руды, остается без изменений", – говорится в письме.

      Глава ФРУ подчеркнул, что, по оценкам отраслевых ассоциаций, дополнительные расходы железорудных предприятий в случае принятия законопроекта составят приблизительно 8,5 млрд грн в год.

       


      "С учетом негативных прогнозов ценовой конъюнктуры на глобальном рынке железорудной продукции, негативные экономические и социальные последствия такого решения очевидны: утрата экспортных рынков, значительное уменьшение объёмов производства и валютной выручки, массовые сокращения персонала, снижение уплаты налогов, сборов и других платежей, потеря инвестиционной привлекательности отрасли", – констатирует Д.Олейник.

       

      Глава ФРУ также обратился к премьер-министру с просьбой создать рабочую группу с привлечением центральных органов государственной власти, представителей Федерации работодателей, отраслевых ассоциаций, народных депутатов и международных экспертов, которая бы занялась выработкой механизмов установления сбалансированного уровня налоговой нагрузки на отрасли, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

      blog_ava
      Redmi Note 8 Pro официально презентовали в Украине: характеристики и цена смартфона
      сегодня
      11013
      Теги: Налоговый кодекс Налоги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      сегодня , 18:17 Об увольнении узнала из Facebook, – экс-глава ГРС Ляпина
      Ірина Поліщук 25
      Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      сегодня , 18:15 Костюмы, памятная монета и сотрудничество брендов: премьера "Захара Беркута" во Львове
      Уляна Журба 8
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      162
      Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      сегодня , 17:17 Отвод украинских войск на Донбассе неприемлем, – искреннее интервью с морпехом 503 батальона
      Катерина Петренко 307
      Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      сегодня , 15:30 Незаконне збагачення на 10 мільйонів: гучна справа ексочільниці Держаудитслужби
      Тетяна Мартинюк 200
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук