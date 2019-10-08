Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и станет проигрышем Украины, – Николаенко

Госрегуляторная служба определила больше 10 пунктов законопроекта как угрожающие для малого и крупного бизнеса.

Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины. Такую оценку законопроекту 1210 в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко во время последнего Пленарного заседания.

Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и других поступлениях в местные бюджеты,

– отметил парламентарий.

Рассмотрение указанного законопроекта отложили. По мнению политиков, это может означать шанс отозвать проект закона, несмотря на его скандальность. О пробелах и недостатках в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.

"То что предлагается сейчас – это широкая база налогообложения и широкие рентные платежи. Такого подхода нет ни в одной стране мира. Если так оставить, это сильно ударит по ГМК и сделает его продукцию неконкурентной. Как следствие, мы потеряем экспорт и валютную выручку. Наши международные рынки захватят россияне", – сказал Магомедов.

Работа над законопроектом 1210 должна продолжиться в профильных комитетах и рабочих группах, считают депутаты. На одном из таких глава профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторная служба определила больше десяти пунктов законопроекта как угрожающие как для малого, так и для крупного бизнеса.