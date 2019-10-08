15:03
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и станет проигрышем Украины, – Николаенко

      6 Читати новину українською
      Андрей Николаенко
      Андрей Николаенко / apostrophe.ua

      Госрегуляторная служба определила больше 10 пунктов законопроекта как угрожающие для малого и крупного бизнеса.

      Законопроект 1210 несет потери для местных бюджетов и может стать глобальным проигрышем Украины. Такую оценку законопроекту 1210 в части изменений налогообложения добычи руды дал член депутатской фракции политической партии ВО "Батькивщина" Андрей Николаенко во время последнего Пленарного заседания.

      Это может вообще сделать добычу убыточной. На короткий срок можно выиграть каких-то пару миллиардов в бюджет, но глобально проиграть в рабочих местах и других поступлениях в местные бюджеты,
      – отметил парламентарий.

      Рассмотрение указанного законопроекта отложили. По мнению политиков, это может означать шанс отозвать проект закона, несмотря на его скандальность. О пробелах и недостатках в нем не раз заявляли представители ЕБА, Американской торговой палаты, международные и украинские эксперты и производители.

      "То что предлагается сейчас – это широкая база налогообложения и широкие рентные платежи. Такого подхода нет ни в одной стране мира. Если так оставить, это сильно ударит по ГМК и сделает его продукцию неконкурентной. Как следствие, мы потеряем экспорт и валютную выручку. Наши международные рынки захватят россияне", – сказал Магомедов.

      Работа над законопроектом 1210 должна продолжиться в профильных комитетах и рабочих группах, считают депутаты. На одном из таких глава профильного комитета Даниил Гетманцев заверил бизнес, что все компромиссы с производителями и профильными ассоциациями обязательно будут найдены. В свою очередь, Госрегуляторная служба определила больше десяти пунктов законопроекта как угрожающие как для малого, так и для крупного бизнеса.

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      35934
      Теги: Налоги Налоговый кодекс
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сегодня , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 547
      Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      сегодня , 11:30 Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      Дмитро Гнап 265
      Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      сегодня , 10:00 Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?
      Під обкладинкою 155
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      сегодня , 09:15 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 312
      "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      сегодня , 08:40 "Спляча агентура" Кремля, або Ще один доказ про підготовку Росії до окупації Криму та Донбасу
      Блог Медіа 1730
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук