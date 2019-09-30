Законопроект 1210 нуждается в доработке, – экспертное управление ВРУ

Проект закона №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" необходимо доработать.

Об этом говорится в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, опубликованном на сайте парламента в пятницу, сообщает портал​ uaprom.info.

В документе также говорится о необходимости получить заключение Кабинета Министров Украины относительно предложенных изменений, поскольку правительство обеспечивает проведение налоговой и таможенной политики.

Законопроект 1210, внесенный в ВР депутатом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым 30 августа, помимо прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

Согласно заключению экспертного управления, в законопроекте нет финансово-экономического обоснования предложенных изменений в части увеличения ставки рентной платы для добычи железной руды, а также изменения корректирующих коэффициентов ставок рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых.

В части увеличения налоговой нагрузки на добычу железорудного сырья, надлежащее обоснование этого предложения должно содержать информацию по оценке рисков для отрасли в случае снижения мировых цен на эту продукцию, снижение рентабельности ее экспорта, рост конкуренции на мировых рынках и связанных с этими процессами последствий для бюджета, занятости в отрасли,

– говорится в документе.

Кроме того, законопроект должен содержать оценку не только с точки зрения возможных поступлений в бюджет, но и учитывать риски "снижения бюджетообразующего потенциала налогоплательщиков", говорится в заключении.

В документе также говорится, что предложенный срок вступления в силу Закона, "со дня, следующего за днем его опубликования", не согласуются с принципом стабильности налогового законодательства Украины.

"Изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года", – говорится в заключении по законопроекту 1210.

На прошлой неделе в ходе встречи с представителями бизнеса народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил внести изменения в законопроект: использовать формульный подход для расчета базы налогообложения и снизить рентную ставку до 8%. Однако он заявил, что на голосование в первом чтении планируется вынести текст законопроекта без каких-либо изменений, а правки вносить в перерыве между первым и вторым чтением.

Такое решение профильного комитета несет большие риски для экономики, считает президент объединения предприятий "Укрметаллугпром" Александр Каленков, поскольку после голосования в первом чтении возможности для изменения нормативных актов сужаются.