Законопроект 1210 нужно снять с рассмотрения Верховной Рады, – Данкова

Законопроект 1210 нужно снять с рассмотрения Верховной Рады

Об этом в эфире 24 канала заявила финансовый директор компании Метинвест Юлия Данкова.

"Даже председатель профильного комитета Данил Гетманцев сказал, что проект закона между чтениями будет переработан на 60%. То есть, имеет смысл его отозвать и подать заново. В случае его принятия доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87%, что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразным. Данный законопроект нужно обсуждать с привлечением международных экспертов ", - отметила Юлия Данкова.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 1210, по которому существенно увеличиваются рентные платежи на добычу железной руды и вводится двойное налогообложение продуктов переработки.

В итоге, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз, этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Кроме того, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против принятия этих законов.