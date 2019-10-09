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      Законопроект 1210 нужно снять с рассмотрения Верховной Рады, – Данкова

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      Верховна Рада
      Верховна Рада / 5.ua

      Законопроект 1210 нужно снять с рассмотрения Верховной Рады

      Об этом в эфире 24 канала заявила финансовый директор компании Метинвест Юлия Данкова.

      "Даже председатель профильного комитета Данил Гетманцев сказал, что проект закона между чтениями будет переработан на 60%. То есть, имеет смысл его отозвать и подать заново. В случае его принятия доля государства в выгоде от разработки полезных ископаемых возрастет до 87%, что сделает добычу железной руды в Украине экономически нецелесообразным. Данный законопроект нужно обсуждать с привлечением международных экспертов ", - отметила Юлия Данкова.

      Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 1210, по которому существенно увеличиваются рентные платежи на добычу железной руды и вводится двойное налогообложение продуктов переработки.

      В итоге, по данным международной аудиторской компании PWC, добывать руду в Украине будет дороже чем в России в 9 раз, этим сразу же воспользуются конкуренты Украины на этом рынке. Кроме того, Европейская бизнес ассоциация и Американская торговая палата выступили против принятия этих законов.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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