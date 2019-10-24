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      Законопроект 1210 приведет к закрытию предприятий горнорудного комплекса, – Фастовец

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      Горнорудный комплекс
      Горнорудный комплекс / 112.ua

      В случае принятия скандального законопроекта № 1210 об изменении налогового законодательства крупные горнорудные предприятия с низкой себестоимостью, возможно, останутся на плаву, но те, у которых себестоимость продукции высока, будут вынуждены прекратить работу.

      Такое мнение высказал глава отдела аналитики Adamant capital Константин Фастовец в статье 112.ua "Табачники, ГОКи и даже Rozetka: Крупнейшие компании Украины могут закрыться из-за налоговых инициатив "зеленой" власти".

      "В последнее время конъюнктура на мировом рынке позволяла украинским ГОКам работать маржинально, но если рента будет повышена так, как это предлагается в законопроекте № 1210, у многих предприятий возникнут серьезные проблемы", – сказал Фастовец. Он уточнил, что это не способствует улучшению инвестиционного климата в стране.

      Эксперты прогнозируют, что из-за повышения рентной платы закроется треть отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. Согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC, налоговые инициативы, заложенные в законопроектах № 1210 и № 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже, чем в России.

      При этом законопроект № 1210 оставляет неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского.

      Законопроект № 1210 создал серьезные проблемы и для предприятий металлургической отрасли. Об угрозе остановки железорудной шахты им. Артема в случае повышения ренты на добычу железной руды согласно законопроекту № 1210 заявил металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сказал заместитель генерального директора комбината Владимир Ткаченко, выступая на заседании рабочей группы комитета ВР по налоговой и таможенной политике. На шахте работают более тысячи человек. В начале октября был остановлен Днепровский металлургический завод им. Петровского ("Петровка"). О необходимости пересматривать на 2020 год бюджеты и планы модернизации, эффективного управления персоналом заявил гендиректор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук. В связи с тяжелой экономической ситуацией на ГОКе "Сухая Балка" руководство вынуждено перевести аппарат управления на трехдневный режим работы с 1 декабря.

      Закрылась табачная фабрика в Украине одной из крупнейших табачных компаний British American Tobaсco (ВАТ). О намерении пересмотреть работу своих мощностей в стране сообщили и в "Филипп Моррис Украина".

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Налоговый кодекс Налоги
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