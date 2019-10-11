Законопроект 1210 существенно ухудшит ситуацию в экономике

Реформа или закручивание гаек. Правительство анонсировало на весну начало налоговой реформы, впрочем, сейчас на рассмотрении парламента законопроекты, которые по оценкам экспертной среды и бизнеса, только ухудшают условия налогообложения.

В частности инициатива 1210 об увеличении рентной платы на добычу железной руды и введение дополнительного налога на продукты переработки может уничтожить целые отрасли экономики и лишить несколько десятков миллионов украинцев работы.

"Возможно, по видам того, что добывается из недр, нужно менять ренту, но зачем так? Зачем в 5 раз и только одной группе товаров? Почему только железная руда? Первое, что требуют при законотворчестве сегодня депутаты, Верховная Рада и мы как общество – это дискуссию. Потому турборежим может нас завести не туда", – сказал глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

По подсчетам специалистов, в случае принятия законопроекта 1210 железорудные предприятия начнут терять по 8,5 млрд грн в год. Следовательно, не смогут конкурировать на мировых рынках. Дополнительные потери может нанести тенденция падения цен на руду и рост объемов продаж более дешевого сырья из других стран.

"Это случилось как-то непонятно. Господин Коломойский в интервью сказал: "а хорошо, чтобы у нас была такая рента". Бах, и возник законопроект "Слуги народа", где есть такая рента. Причем она совершенно не логична. Она накладывается на конечный продукт, а не на то, что добывается. А рента – это о том, что добыли. Неважно, что вы потом с этим сделали. А эту логику, которая нигде в мире не применяется, почему-то вдруг взяли на вооружение украинские депутаты", – отметил экономист Сергей Фурса.

Его надо отозвать, положить в сторону и начать нарабатывать заново новые законодательные изменения, которые будут реально способствовать инвестициям, созданию рабочих мест и экономическому росту,

– пояснил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

Федерация работодателей направила открытое письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой присоединиться к обсуждению законопроекта 1210, чтобы отработать справедливый механизм налогообложения отрасли. В самом правительстве с необходимостью доработки налоговых новаций соглашаются и предлагают перенести их принятие на весну.