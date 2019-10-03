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      Законопроект 1210 уничтожает украинскую металлургию в пользу России, – эксперт

      98 Читати новину українською
      Игорь Попов
      Игорь Попов

      Предлагаемое законопроектом 1210 повышение ренты для металлургии уничтожает отрасль в Украине и играет в пользу России.

      Из-за повышения налогов украинские металлурги не смогут конкурировать с российскими конкурентами. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

      Эксперт констатировал: несмотря на то, что повышение рентной платы на добычу руды Верховная Рада еще не утвердила – проблемы в металлургическом производстве уже начались.

      Сегодня появились новости об остановке производства на Днепровском металлургическом комбинате в Каменском. Перед тем о планах остановки части производства объявил Арселор Миттал и ДМЗ в Днепре. Пожалуй, математика, заложенная в изменениях налогового законодательства в законопроекте 1210, не находит подтверждения в практике украинских промышленников,
      – подчеркнул Попов.

      Он убежден в том, что повышение ренты сделает нерентабельными поставки украинского проката на китайский рынок. А более высокая, чем в странах, конкурирующих с Украиной в металлургии, рента вытеснит украинский бизнес с мировых рынков.

      "Либертарианцы предлагают установить ренту выше, чем в странах-конкурентах (Австралии, Бразилии или Казахстане). Основные рынки после закрытия украинских производителей займут российские компании. Может, в этом и заключается экономическая составляющая "Формулы Штайнмайера?", – отметил Попов.

      Сознательное или бессознательное содействие экономическим интересам страны-агрессора эксперт видит и в других действиях действующей власти.

      "Импорт электроэнергии из России уже начинается. Остается продать "Турбоатом" и газотранспортную систему россиянам (через международные консорциумы, конечно), амиакопровод включить в российский холдинг, и возобновить поставки ТВЭЛов на все атомные станции", – нарисовал возможный негативный сценарий дальнейшего развития событий Попов.

      Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы на добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги Металлургия
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