Рада одобрила законопроект о кадастрах с геоданными: что он предусматривает
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Он фактически идет в разрез с введением рынка земли и предусматривает создание ряда земельных реестров в Украине. Поддержали законопроект 302 депутатов.
Автором проекта закона является бывший премьер Алексей Гончарук. Он под №2370 доступен на сайте Верховной Рады Украины.
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Что предусматривает законопроект:
Прежде всего в его основе стоит создание и обеспечение функционирования в открытом доступе в Интернете ряда земельных кадастров. Поэтому в течение года должны быть созданы:
- государственный лесной кадастр;
- государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда;
- градостроительный кадастр государственного уровня.
Кроме того, законопроект гарантирует бесперебойный и бесплатный открытый доступ в Государственный земельный кадастр.
Вместе с тем проект закона также предусматривает функционирование в свободном доступе в сети Интернет еще целого ряда государственных кадастров Украины:
- кадастра месторождений и полезных ископаемых;
- водный кадастр;
- кадастр хранилищ радиоактивных отходов.
Один из авторов законопроекта эксминистр экономики Тимофей Милованов в объяснительной записке отмечает, что тот разработан из-за того, что в настоящее время отсутствуют какие-либо правовые основы для создания и деятельности национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Что такое пространственные данные?
Пространственные данные – это информация о географическом положении и характеристике природных или построенных человеком объектов.
Если простыми словами, то в случае с, например, участком земли, кадастр геопространственных данных будет указывать на ее расположение, площадь, форму собственности, возможные построенные на ней объекты и др.
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