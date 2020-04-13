Рада одобрила законопроект о кадастрах с геоданными: что он предусматривает

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных. Он фактически идет в разрез с введением рынка земли и предусматривает создание ряда земельных реестров в Украине. Поддержали законопроект 302 депутатов.

Автором проекта закона является бывший премьер Алексей Гончарук. Он под №2370 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

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Что предусматривает законопроект:

Прежде всего в его основе стоит создание и обеспечение функционирования в открытом доступе в Интернете ряда земельных кадастров. Поэтому в течение года должны быть созданы:

государственный лесной кадастр;

государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда;

градостроительный кадастр государственного уровня.

Кроме того, законопроект гарантирует бесперебойный и бесплатный открытый доступ в Государственный земельный кадастр.

Вместе с тем проект закона также предусматривает функционирование в свободном доступе в сети Интернет еще целого ряда государственных кадастров Украины:

кадастра месторождений и полезных ископаемых;

водный кадастр;

кадастр хранилищ радиоактивных отходов.

Один из авторов законопроекта эксминистр экономики Тимофей Милованов в объяснительной записке отмечает, что тот разработан из-за того, что в настоящее время отсутствуют какие-либо правовые основы для создания и деятельности национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Что такое пространственные данные?

Пространственные данные – это информация о географическом положении и характеристике природных или построенных человеком объектов.



Если простыми словами, то в случае с, например, участком земли, кадастр геопространственных данных будет указывать на ее расположение, площадь, форму собственности, возможные построенные на ней объекты и др.