13:49
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Законопроект о продаже земли: что Раде предложило правительство

      17 Читати новину українською
      Правительство подготовило законопроект о рынке земли
      Правительство подготовило законопроект о рынке земли / opinionua.com

      Не более 15% земель области, не более 0,5% в Украине в целом, ограничения приобретения для иностранцев – такие и не только положения предлагает закрепить Верховной Раде Кабинет министров в законе о продаже земли.

      Текст законопроекта об обращении земли в Украине Кабинет министров согласовал на своем заседании 25 сентября, сообщает нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании.

      Среди основных положений законпроекта есть следующее:

      • ограничения на владение землей – не более 15% сельскохозяйственных земель в одной области / Автономной республике Крым;
      • не более 0,5% сельскохозяйственных земель в целом по стране;
      • землю могут приобрести только граждане Украины и юридические лица-резиденты Украины.

      Для иностранцев предусматриваются отдельные случаи приобретения земли – например, в порядке наследования (правда, в течение года они должны осуществить ее отчуждение)

      Новость дополняется

      blog_ava
      Пропагандист Попов хотел скомпрометировать Зеленского и Богдана и получил жесткие ответы
      сегодня
      974
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Мораторий на продажу земли Новости Украины Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу
      сегодня , 13:30 Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу
      Наталя Боднар 36
      Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі
      сегодня , 13:01 Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі
      Артем Овдієнко 553
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
      сегодня , 11:38 Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
      Ігор Саджениця 124
      Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      сегодня , 08:58 Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы
      Світлана Попова 1905
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук