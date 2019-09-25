Законопроект о продаже земли: что Раде предложило правительство
Не более 15% земель области, не более 0,5% в Украине в целом, ограничения приобретения для иностранцев – такие и не только положения предлагает закрепить Верховной Раде Кабинет министров в законе о продаже земли.
Текст законопроекта об обращении земли в Украине Кабинет министров согласовал на своем заседании 25 сентября, сообщает нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на закрытом заседании.
Среди основных положений законпроекта есть следующее:
- ограничения на владение землей – не более 15% сельскохозяйственных земель в одной области / Автономной республике Крым;
- не более 0,5% сельскохозяйственных земель в целом по стране;
- землю могут приобрести только граждане Украины и юридические лица-резиденты Украины.
Для иностранцев предусматриваются отдельные случаи приобретения земли – например, в порядке наследования (правда, в течение года они должны осуществить ее отчуждение)
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