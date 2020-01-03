Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению: какие правки внес комитет
Проект закона о рынке земли готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками уже зарегистрировали на сайте Верховной Рады.
О том, что профильный комитет завершил доработку закона сообщил в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов.
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Что предусмотрено в заключении комитета
Об иностранцах
Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума.
В законопроекте был прописан запрет покупки земель компаниями, у которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный, а временнаый – до 1 января 2024 года. Этот факт вызвал протесты в обществе. После чего Владимир Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум.
Об ограничении концентрации земли в одних руках
Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины.
Что касается ограничения концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.
Как считается ограничение? Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 тысяч гектаров земли. Тогда считается, что человек обладает 1/4 от 8 тысяч, а это 2 тысячи гектаров. В этих условиях человек сможет докупить еще 8 тысяч гектаров. При этом, ограничений относительно связанных лиц нет.
О возможности банков становиться собственниками земли
- Банки смогут становиться собственниками земли, но только благодаря взысканию залога из-за невыплаты кредита.
- Ограничения в 10 тысяч гектаров на них не будет распространяться.
- Банки будут иметь возможность продать землю полученную в качестве залога в течение 2 лет.
- Все банки будут иметь также право кредитовать землю, независимо от формы собственности.
- Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальное возвращает банку.
13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. После этого нардепы внесли в законопроект более 4 тысяч поправок.
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