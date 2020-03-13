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      Законопроект Зеленского о СБУ, новые случаи коронавируса в Украине – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 12 марта – президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о внесении изменений в закон о СБУ. Он обозначен главой государства как неотложный. В Минздраве сообщили о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Болезнь обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчину из Черновицкой области.

      Также в выпуске:

      Британская группа Foals сняла клип про коронавирус. В видео в течение 5 минут показано, как правильно мыть руки.

      В четверг, 12 марта 2020 года, доллар пробил психологическую отметку, и стоил 26,1 гривны. Чтобы поддержать национальную валюту, Нацбанк потратил 220 миллионов долларов.

       

      Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
      12 марта
      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новости Украины СБУ Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
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