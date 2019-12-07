Законопроекты, скандалы, группы влияния и пикантные истории: как прошли 100 дней Верховной Рады

Верховная Рада отработала свои первые 100 дней. За это время новоизбранные нардепы приняли более 80 законопроектов, что на 30% больше предыдущего созыва, и попали в несколько громких скандалов. Что происходило эти три месяца в стенах парламента – читайте в кратком экскурсе 24 канала.

Турборежим

С первых дней их работу назвали "турборежимом". После принесения присяги, в этот же день Верховная рада 9-го созыва назначила новый Кабинет министров, оставив на посту одиозного министра внутренних дел Арсена Авакова. В тот день новоизбранные нардепы голосовали до 2-х ночи.

Однако на самом деле эффективность работы новой Рады примерно такая же, как и предыдущей, подсчитали эксперты. За первые сто дней новый парламент действительно принял на 30% больше законов, чем предшественники. Но часть из них были написаны или даже принятии в первом чтении депутатами 8-го созыва.

► Одна из первых и главных задач

Начали с глобального – сняли неприкосновенность с народных депутатов. Соответствующие изменения в Конституцию вступят в силу с 1 января 2020 года.

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► Другие законопроекты

Заодно отправили на рассмотрение Конституционного суда еще семь законопроектов с изменениями Основного Закона, в частности сокращение количества депутатов до трехсот, лишение мандата за кнопкодавство и предоставление права украинцам вносить законопроекты.

Также нардепы приняли Закон об импичменте президента. Хотя воплотить процедуру на практике будет фактически не возможно.

Обновили состав ЦИК, несмотря на то, что предыдущая отработала только год из семи.

Взялись за перезагрузку судебной и правоохранительной системы.

Но больше всего критики Верховная Рада получила за принятие в первом чтении законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель.

Больше о рынке земли – читайте здесь.

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► Группы влияния и скандалы

И за 100 дней уже стало очевидно, что "Слуга народа" состоит из различных групп влияния, из-за чего было сорвано уже не одно важное голосование.

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Не обошлось, конечно, и без скандалов. В громкий коррупционный попал налоговый комитет. Депутатов от "Слуги народа" заподозрили в получении взятки в 30 тысяч долларов за затягивание рассмотрения законопроекта, который ликвидирует коррупционную схему нардепа Антона Яценко. Из-за этого представителям монобольшинства пришлось проходить детектор лжи.



Антон Яценко

► Скандалы

Не обошлось и без пикантных историй. То одна из слуг "засветила" свою интимную переписку с мужем, а ее однопартиец председатель комитета иностранных дел Богдан Яременко вообще договаривался за услуги с проститутками.

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Богдан Яременко

Нардеп от "За жизнь" Илья Кива пошел дальше: после разговора с одесской моделью прямо в сессионном зале касался своих гениталий. А потом просматривал прямо в сессионном зале пошлые видеоролики.

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