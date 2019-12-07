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      Законопроекты, скандалы, группы влияния и пикантные истории: как прошли 100 дней Верховной Рады

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      Верховная Рада отработала свои первые 100 дней. За это время новоизбранные нардепы приняли более 80 законопроектов, что на 30% больше предыдущего созыва, и попали в несколько громких скандалов. Что происходило эти три месяца в стенах парламента – читайте в кратком экскурсе 24 канала.

      Турборежим

      С первых дней их работу назвали "турборежимом". После принесения присяги, в этот же день Верховная рада 9-го созыва назначила новый Кабинет министров, оставив на посту одиозного министра внутренних дел Арсена Авакова. В тот день новоизбранные нардепы голосовали до 2-х ночи.

      Однако на самом деле эффективность работы новой Рады примерно такая же, как и предыдущей, подсчитали эксперты. За первые сто дней новый парламент действительно принял на 30% больше законов, чем предшественники. Но часть из них были написаны или даже принятии в первом чтении депутатами 8-го созыва.

      Одна из первых и главных задач

      Начали с глобального – сняли неприкосновенность с народных депутатов. Соответствующие изменения в Конституцию вступят в силу с 1 января 2020 года.

       К теме: Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и 10 лет заключения

      ► Другие законопроекты

      • Заодно отправили на рассмотрение Конституционного суда еще семь законопроектов с изменениями Основного Закона, в частности сокращение количества депутатов до трехсот, лишение мандата за кнопкодавство и предоставление права украинцам вносить законопроекты.
      • Также нардепы приняли Закон об импичменте президента. Хотя воплотить процедуру на практике будет фактически не возможно.
      • Обновили состав ЦИК, несмотря на то, что предыдущая отработала только год из семи.
      • Взялись за перезагрузку судебной и правоохранительной системы.
      • Но больше всего критики Верховная Рада получила за принятие в первом чтении законопроекта об обороте сельскохозяйственных земель.

      Больше о рынке земли – читайте здесь.

      Видео: как украинцы относятся к снятию моратория на рынок земли

      ► Группы влияния и скандалы

      И за 100 дней уже стало очевидно, что "Слуга народа" состоит из различных групп влияния, из-за чего было сорвано уже не одно важное голосование.

      Интересно: Влияние группы Коломойского и контрабандистов на "Слугу народа" увеличивается, – Шабунин

      Не обошлось, конечно, и без скандалов. В громкий коррупционный попал налоговый комитет. Депутатов от "Слуги народа" заподозрили в получении взятки в 30 тысяч долларов за затягивание рассмотрения законопроекта, который ликвидирует коррупционную схему нардепа Антона Яценко. Из-за этого представителям монобольшинства пришлось проходить детектор лжи.

      антон яценко
      Антон Яценко

      ► Скандалы

      Не обошлось и без пикантных историй. То одна из слуг "засветила" свою интимную переписку с мужем, а ее однопартиец председатель комитета иностранных дел Богдан Яременко вообще договаривался за услуги с проститутками.

       Читайте также: В "Слуге народа" объяснили провал голосования за освобождение Яременко

      яременко

      Богдан Яременко

      Нардеп от "За жизнь" Илья Кива пошел дальше: после разговора с одесской моделью прямо в сессионном зале касался своих гениталий. А потом просматривал прямо в сессионном зале пошлые видеоролики.

      Видео: Кива снова смотрел пикантное видео в раде

       

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Рынок земли Снятие неприкосновенности Импичмент Слуга народа Илья Кива Яценко Антон Владимирович Богдан Яременко Секс-скандал Законодательство Верховная Рада
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