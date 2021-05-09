Вже в травні законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді. Мовиться про середину або кінець місяця.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Він наголосив, що відповідні терміни є метою України.

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"Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету", – сказав Ткаченко.

Зіграв поганий жарт, – Ткаченко про розмову щодо законопроєкту

За його словами, щодо цього законопроєкту вже була розмова з представниками медіаспільноти. Але діалог "зіграв поганий жарт".

Міністр зауважив, що проєкт за період розмов довкола нього вже трохи застарів, тому його потрібно допрацювати. Ткаченко наголосив, що документ створює рівні права для всіх гравців медіаринку.

І врешті-решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде, тому що світ не стоїть на місці. Така регуляція є в Європі і таку регуляцію започатковують в Америці,

– сказав очільник міністерства.

Він додав, що Україна рухатиметься разом з цивілізованим світом – за європейськими стандартами. Водночас в Росії регуляція зовсім інша.

Нагадаємо! Законопроєкт про медіа пропонує запровадити у сфері медіа спільне регулювання як поєднання функцій і засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Законопроєкт про медіа: що відомо