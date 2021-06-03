Нардепка Мар'яна Безугла повідомила, що законопроєкт про олігархів розглядатиме комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документ туди вже надійшов.

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Повний текст законопроєкту "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" вже оприлюднили на сайті Ради.

Загалом документ має 13 сторінок та 10 статей.

Законопроєкт визначає такі поняття: "бенефіціар", "ЗМІ" та "електронний ЗМІ", "Контролер" (то така особа, яка має вирішальний вплив на управління або роботу ЗМІ), "Пов'язана особа" (прямо або опосередковано володіє часткою ЗМІ).

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