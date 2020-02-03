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      Закопали заживо: в Китае дезинфекторы убили кота мужчины с подозрением на коронавирус

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      Кот, которого убили дезинфекторы / Daily Mail

      Домашнего любимца жителя города Уси, что в китайской провинции Цзянсу, в жестокий способ убили дезинфекторы. Дело в том, что у мужчины было подозрение на коронавирус, поэтому в его квартире решили провести дезинфекцию.

      Во время нее на балконе обнаружили кота. Поскольку, согласно закону, инфицированные животные подлежат ликвидации, от кота избавились. Сделали это негуманным способом, передает Daily Mail.

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      Кота запихнули в пластиковый пакет и закопали заживо. Более того, оказалось, что его хозяин коронавирусом не болел.

      Когда мужчина вернулся из госпиталя домой – первое, что бросилось ему в глаза – отсутствие домашнего любимца. Перед своим отъездом в больницу китаец оставил кота на балконе, предупредил об этом коммунальную службу и отметил: за зверушкой придет знакомый.

      Однако, несмотря на предварительную договоренность, животное поймали и убили.

      Опечаленный мужчина рассказал о случившемся в социальной сети Weibo, приобщив к сообщению фотографии кота и скриншоты диалога с работниками жилищно-коммунальной службы. Пост вызвал возмущение у китайских пользователей Интернета.


      Пакет с котом закопали в районе пустоши/ фото Daily Mail

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус 2020 Мир животных
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