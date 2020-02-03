Закопали заживо: в Китае дезинфекторы убили кота мужчины с подозрением на коронавирус

Домашнего любимца жителя города Уси, что в китайской провинции Цзянсу, в жестокий способ убили дезинфекторы. Дело в том, что у мужчины было подозрение на коронавирус, поэтому в его квартире решили провести дезинфекцию.

Во время нее на балконе обнаружили кота. Поскольку, согласно закону, инфицированные животные подлежат ликвидации, от кота избавились. Сделали это негуманным способом, передает Daily Mail.

Смотрите также: Прощание запрещено: власти Китая будут сжигать тела умерших от коронавируса в спецкрематориях

Кота запихнули в пластиковый пакет и закопали заживо. Более того, оказалось, что его хозяин коронавирусом не болел.

Когда мужчина вернулся из госпиталя домой – первое, что бросилось ему в глаза – отсутствие домашнего любимца. Перед своим отъездом в больницу китаец оставил кота на балконе, предупредил об этом коммунальную службу и отметил: за зверушкой придет знакомый.

Однако, несмотря на предварительную договоренность, животное поймали и убили.

Опечаленный мужчина рассказал о случившемся в социальной сети Weibo, приобщив к сообщению фотографии кота и скриншоты диалога с работниками жилищно-коммунальной службы. Пост вызвал возмущение у китайских пользователей Интернета.



Пакет с котом закопали в районе пустоши/ фото Daily Mail