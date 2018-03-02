Закоренелый холостяк Джуд Лоу готовится к признанию, – СМИ

Популярный голливудский актер Джуд Лоу, который славится своим свободолюбивым отношением к отношениям, решил сделать предложение своей девушке.

Об этом сообщает издание Radar со ссылкой на слова близкого друга звезды.

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Известно, что с 31-летней бизнес-психологом Филиппой Коэн актер встречается уже 3 года. Журналисты предполагали: отношения влюбленной пары в лучшем случае закончатся рождением ребенка. Однако появилась информация, что Джед Лоу решился узаконить отношения с Филиппой Коэн и сделать предложение ей.

Джуд Лоу и Филлипа Коэн

По словам инсайдера, Джуд Лоу планирует сделать предложение в ближайшее время. Актера покорила Филиппа не только красотой, но и умением находить общий язык с его детьми.

Он уверен, что нашел именно ту женщину, с которой проведет всю свою жизнь. Джуд поражен тем, как Филлипа умеет общаться со всеми его детьми, но она же является доктором психологии! Также он заявил, что чувствует себя настолько молодым и энергичным рядом с ней,

— рассказал инсайдер.

Кроме этого, по словам близкого друга актера, Джуд Лоу планирует иметь общих детей с Филиппой Коэн.

Кто такой Джуд Лоу?

Это известный голливудский актер, снимавшийся в фильмах "Шерлок Холмс", "Холодная гора", "Талантливый мистер Пашни", "Отпуск по обмену", "Красавец Алфи, или Чего хотят мужчины". Джуд Лоу был женат на актрисе и певице Сади Фрост, однако в 2003 году пара заявила о разводе. От первого брака актер имеет двоих детей.