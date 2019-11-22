Закревская: Передача дела Майдана в ГБР, когда там руководит Труба – это плохая история

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку до возобновления следствия по делам Майдана. Зачем ей это нужно и от чего зависит успех дела Майдана – в ее интервью 24 каналу.

Адвокат Евгения Закревская одна из первых, кто начал заниматься преступлениями, которые были совершены во время массовых акций протеста и столкновений с правоохранителями зимой 2013-2014 годов. Последние шесть лет жизни были посвящены этому делу.

Важно: Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовку

На шестую годовщину начала Евромайдана Закревская объявила голодовку из-за нерассмотренной депутатами Верховной Рады поправки, которая бы позволила следователям по делам Майдана перейти в Государственное бюро расследований и возобновить расследование этих дел. Речь идет о поправке, которая бы позволила перевести в ГБР без конкурса или по упрощенной процедуре следователей Генеральной прокуратуры, которые расследовали дела Майдана.

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С 21 ноября Генеральная прокуратура утратила функции досудебного расследования и передала расследовательные производства в другие ведомства – ГБР, СБУ, полицию. Среди этих производств и дела Майдана, которыми занимался отдел Специальных расследований ГПУ под руководством Сергея Горбатюка. Теперь ими будет заниматься ГБР.



Евгения Закревская о ГПУ, ГБР и деле Майдана/Фото: tyzhden.ua

О том, что грозит расследованию преступлений, совершенных на Майдане, в чем скрыта опасность работы ГБР и к чему здесь бывший заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов – Евгения Закревская рассказала 24 каналу.

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Вы планируете голодать минимум до 5 декабря, на когда анонсировано рассмотрение поправок к закону о ГБР?

Не знаю, будет ли они рассматриваться именно 5 декабря. Говорили, что они могут рассматриваться 3 декабря.

Я планирую продолжать голодовку пока эту поправку не примут. Не знаю, когда это произойдет, и примут ли ее сразу. Эту поправку могли принять и 15 ноября. Но они этого не сделали. Вопрос был не в том, что кто-то был против поправки, а теперь на нее согласился. Вопрос был в том, что за нее не проголосовали вообще, проигнорировали.

Вы готовились к голоданию?

Это было спонтанно. Но, в принципе, сейчас я в том состоянии, в котором это безопасно.

Почему настолько принципиально, кому будет подчинено это дело – ГБР, не ГБР? Все равно со стороны выглядит так, будто расследование постепенно "сливают"…

На самом деле, разница просто критична. Все, что происходило последние годы, было расследованием вопреки внешним условиям. Вопреки руководству прокуратуры, вопреки проблемам с экспертизой, вопреки нехватке ресурсов. То, что будет происходить в ГБР без тех следователей, которые работали с этим делом, в лучшем случае – это будет ноль. То есть – ничего. Чтобы выйти на тот уровень, который есть сейчас, им будет нужно много времени.

Я ничего плохого не говорю про следователей ГБР. Там есть нормальные следователи. Но вопрос в том, что выучить такой объем материалов, видео и фото, знаний и всего того, что есть в этом деле, самостоятельно, без помощи, без введения в курс дел – это нереально сделать. Если будет помощь со стороны уже ознакомленных следователей, то они освоят все материалы где-то, возможно, за полгода. Трудно точно сказать. Но только на изучение дел нужно очень много времени.

При этом Вы говорите, что если ничего не будет потеряно – это лучший вариант?

Да. Результат "ноль", когда будет сохранено то, что есть, но оно не будет продвигаться дальше – это лучший вариант развития ситуации. Но я думаю, что все будет происходить совсем не так.

Почему?

Глава ГБР не является самостоятельным лицом, ощущается серьезное влияние Портнова. Дело Майдана само по себе очень масштабное. Оно объединяет десятки дел. Много пострадавших, эпизодов, событий.

Например, прямо сейчас нужно проводить следственный эксперимент. У меня по результатам каждого судебного разбирательства появляются новые материалы, которые нужно проверять следственным путем. Допрашивали Пашинского – появились новые данные, которые требуют проверки. Допрашивали "беркутовцев" – то же.

Почему так?

Есть много данных, которые нам не рассказывали на этапе досудебного расследования и которые нам были неизвестны. Нужно все проверять, допрашивать лиц, проводить экспертизы, назначать баллистические экспертизы, исследовать видео. Это – конкретные следственные действия, которые надо делать.

Получается, пока следователи ГБР будут изучать материалы дела, никто ничего не будет делать?

Да. А, например, для следственного эксперимента идеальное время – именно сейчас. Для следственного эксперимента, который связан с определением траекторий, нужно, чтобы не было листьев и чтобы не было снега. Сколько дней в году мы имеем такое счастье?

Вы говорите о влиянии Портнова. Думаете, оно будет настолько весомым?

Портнов совершенно откровенно говорит, что расценивает события Революции Достоинства, как государственный переворот. Он говорит, что нужно привлекать всех майдановцев к ответственности и отпустить всех "беркутовцев". Уже была история, когда он принес Трубе два тома, которые вроде бы потеряло Управление специальных расследований.

На самом деле, со слов представителей управления можно сделать вывод, что эти тома, скорее всего, были похищены. Не непосредственно Портновым, а его помощниками. Уголовное дело по этому вопросу уже возбуждено. Откуда взял материалы дела Портнов никто не исследует. Исследуют деятельность Управления.

Чем известен скандальный Портнов?

Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".



Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.



Также он постоянно устраивает скандалы с журналистами, грубо обзывает их "помойными ямами", "чучелами" и тому подобное.

Портнов много комментировал и интересовался делом захваченных в Керченском проливе моряков. У нас уже есть дела, где моряки являются потерпевшими и в которых собираются доказательства российской агрессии. Но ГБР открыло собственное дело, в котором все наоборот. В деле ГБР позиция следствия очень напоминает позицию российской ФСБ. При том, что в этом деле собирается очень важная информация, которая касается государственной безопасности. Но все равно она становится известной. В том числе Портнову.

Мы видим, что в тех делах, которые его интересуют, он знает о процессуальных действиях, о полученной следствием информации. Узнает об этом он быстрее, чем об этом официально сообщают в заявлениях руководства ГБР. При этом ни у кого не возникает в этом вопросов, никто не проверяет утечку информации, все воспринимается как нормальное.

Получается, что из-за такого влияния, те, кто связан с общим делом Майдана оказываются в опасности из-за утечки информации?

Насколько я знаю, пока что физически дела ГБР не переданы. Сейчас, скорее, есть угроза процессуальных диверсий, как, например, закрытие дела.

Есть желание, чтобы в ГБР были не просто люди, которых там собрали и на которых будет оказываться воздействие, или они просто будут выполнять прямые указания руководства. Следователь – процессуально независимая фигура. Он не должен выполнять указания, но ведь вопрос и был в том, чтобы следователи имели резистентность к подобному. Сама по себе история передачи дела Майдана в ГБР, когда там руководит Труба – это плохая история. Вселяет надежду шанс на то, что проголосуют за программу о перезапуске руководства ГБР. Но сейчас-то он там есть.

Делу Майдана уже шесть лет, и вам до сих пор не все равно. При чем, настолько не все равно, что вы готовы рисковать собой ради этого дела. Почему?

Если бы я изначально не занималась этим делом, я бы, возможно, тоже не так проникалась. Это уже стало личной историей. Нельзя вести дело столько времени и оставаться равнодушной. Как можно не переживать?

На что еще стоит обратить внимание в контексте этой истории с делом Майдана, ГПУ и ГБР?

Важно помнить, что успех зависит от многих факторов. Не только от решения парламента. Он зависит от действий прокуратуры, от того, смогут ли следователи соблюсти время голосования за поправки. Сейчас эти люди, фактически без профессии. Я пока не вижу действий, которые направлены на то, чтобы удержать людей и человеческий потенциал.

В прокуратуре никто не верил, что они и дальше будут работать. Восприятие было такое, что вот, нам осталось завершить инвентаризацию дел – и все. Ни о каких дальнейших действиях речи не идет. Я считаю, что это уже проблема прокуратуры. Так нельзя. Нужна координация действий.

Ужас ситуации в том, что все перекидывают ответственность друг с друга. Если не будет поправки к закону о ГБР – то что мы можем обещать людям? А если примут поправку, то какая разница, сколько следователей уволится за это время? Если все будут формально относиться к работе, ничего хорошего не выйдет. Нужно, чтобы люди заинтересовались и чтобы государственные органы начали работать на общую цель.

То есть, по сути нужно, чтобы все просто начали выполнять свою работу, которую они должны делать?

Да. Но не формально, а с нацеленностью на результат.

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