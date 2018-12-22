Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників

Нещодавно сталася справді історична подія – в Києві пройшов Об'єднавчий церковний собор, на якому зі згоди Вселенського патріарха нарешті було створено Єдину українську помісну православну церкву. Подія дуже важлива, оскільки розриває ще один зв'язок нашої країни з Росією. Зокрема, виводячи українську православну церкву із підпорядкування Москви.

Варто відзначити зусилля Петра Порошенка в справі здобуття української церковної автокефалії. Президент зробив чимало, щоб ця подія відбулася. Але навіть в цій важливій історії, Петро Порошенко виявився самим собою, бувши не особливо вибагливим у виборі свого оточення.

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На фото в центрі поруч з президентом – новообраний владика української помісної православної церкви митрополит Епіфаній.

Фотографія зроблена в Дніпрі, де він в присутності Петра Порошенка та вірян відслужив свій перший молебень як очільник Православної церкви України. Та хто ж на фото поруч з президентом та митрополитом? Це Олександр Петровський, який останні роки офіційно сам себе називає бізнесменом та меценатом. Проте, таким він був не завжди.

Раніше він носив прізвище Налекрешвілі, через що в кримінальному світі за ними закріпилося прізвисько "Нарік". Як йдеться в публікаціях багатьох українських медіа, в середині дев'яностих Налекрешвілі був причетний до рекету та рейдерських атак.



Олександр Петровський

А також намагався захопити один з найбільших ринків Дніпра – "Металург". Через це у нього виник конфлікт з іншим місцевим кримінальним авторитетом на прізвисько "Матрос". Прекрасна компанія для президента, чи не так? Так от, переживши замах на своє життя, Налекрешвілі був змушений ховатися за кордоном і змінив прізвище на Петровський.

При чому, інформацію про кримінальне минуле Петровського підтверджували не тільки медіа, а й впливові правоохоронці. Наприклад, у 2011 році Юрій Луценко стверджував, що під час роботи міністром внутрішніх справ дізнався, що Петровський справді є лідером організованого злочинного угрупування.

Втім, навіть перебуваючи за кордоном Налекрішвілі-Петровський впливав на життя міста, оскільки його група продовжила контролювати торгівлю металобрухтом, нафтопродуктами та іншими прибутковими бізнесами. Ця група й досі залишається однією з найвпливовіших в Дніпрі.

Пам'ятаєте, як влітку минулого року в цьому місті сталася стрілянина, в якій загинуло двоє ветеранів АТО, а відомий адвокат та волонтер Едмонд Саакян був тяжко поранений?

Видання "Дзеркало Тижня" стверджує, що у загиблих ветеранів АТО виник конфлікт з учасниками саме угрупування "Наріка" через борги навколо одного з об’єктів нерухомості. Запросивши атовців на зустріч в ресторан, члени кримінального угрупування влаштували стрілянину та вбили двох ветеранів війни на Донбасі – Олексія Вагнера та Максима Іващука.



Стрілянина у Дніпрі

Зрештою, нападників схопили, проте нікому з ватажків кримінального угрупування обвинувачення так і не було висунуто. Безпосередньо до Олександра Петровського у слідства питань також не має. Промовчав і Юрій Луценко, який раніше називав Петровського ватажком злочинного угрупування.

Ось вже й президент України не соромиться фотографуватися з колишнім авторитетом, а сьогодні – поважним бізнесменом і меценатом. Звісно, хтось може заперечити, що глава держави міг просто не знати, хто з ним фотографується в церкві. Мовляв, серед вірян чимало охочих сфотографуватися з президентом, що ж тут такого?

По-перше, простій людині не так просто оминути президентську охорону, щоб просто постояти поруч з главою держави. По-друге, ця церква в Дніпрі, в якій митрополит Епіфаній вів своє служіння й де поруч опинились Порошенко та Петровський, побудована на гроші останнього. Тобто, президент був не просто поруч з відомим дніпровським авторитетом, а фактично, у нього в гостях.

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По-третє – в Олександра Петровського, крім грошей і впливу, віднедавна ще й міцні зв’язки у вищих ешелонах влади. Мені вже доводилось розповідати, як в компанії Петровського раніше засвітився народний депутат від БПП, голова бюджетного комітету Андрій Павелко, який за сумісництвом є також президентом Федерації Футболу України.

Влітку Павелко перед фіналом Ліги чемпіонів привіз до Дніпра кубок Ліги Чемпіонів й сфотографувався разом з Петровським та кубком, теж в церкві.



Олександр Петровський та Андрій Павелко з кубком Ліги чемпіонів

Тоді швидко з'ясувалося, що Петровський опинився поруч з футбольним трофеєм та впливовим БППшником Павелком не випадково: віднедавна вони – родичі. У 2017 році син Павелка одружився з донькою цього тіньового авторитету з Дніпра. Відтак, Петровський став бажаним гостем на всіх владних заходах, не лише за участі керівництва Федерації футболу, а й за участі самого президента України.

Як довідався журналіст Юрій Бутусов, мати Олександра Петровського, яка раніше очолювала його численні бізнеси, нещодавно стала й керівником Дніпровського академічного театру імені Шевченка. Нещодавно президент присвоїв цьому театру статус "національного", зробивши ось такий подарунок матері авторитета Петровського.

Попри визначну історичну подію з автокефалією, ми вкотре бачимо, що церква для наших можновладців часто є не лише місцем для духовного очищення. А ще й закритим бізнес-клубом, де між молебнями та літургіями вирішуються важливі питання про розподіл впливів та статусів.

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І все це робиться в цілковитій згоді зі Святим писанням, де сказано, що Богу – Богове, а кесарю – кесареве.