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      Закрой рот критикам надежной игрой, – экс-игрок "Шахтера" поддержал Ракицкого

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      Виталий Виценец поддержал Ярослава Ракицкого
      Виталий Виценец поддержал Ярослава Ракицкого / ФК "Шахтер"

      Бывший полузащитник "Шахтера" Виталий Виценец пожелал успехов Ярославу Ракицкому в новом клубе.

      Виталий Виценец через свой Instagram поддержал защитника Ярослава Ракицкого, который подписал контракт с "Зенитом".

      Читайте также: Ракицкий в России: станет ли потеря центрального защитника ключевой для сборной Украины

      Спасибо за 9 с половиной лет и за все 326 матчей. Удачи тебе, брат, в "Зените". С твоим характером и харизмой болельщики тебя поддержат и полюбят. Уверен, ты принесешь много пользы команде и клубу. Новых побед и трофеев. Дерзай! А всем этим критикам закрой рот своей надежной и яркой игрой. Верю, что ты еще вернешься,
      – написал Виценец.

      24 канал писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

      В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтер
      Источник: 24 Канал
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