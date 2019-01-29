Закрой рот критикам надежной игрой, – экс-игрок "Шахтера" поддержал Ракицкого

Бывший полузащитник "Шахтера" Виталий Виценец пожелал успехов Ярославу Ракицкому в новом клубе.

Виталий Виценец через свой Instagram поддержал защитника Ярослава Ракицкого, который подписал контракт с "Зенитом".

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Спасибо за 9 с половиной лет и за все 326 матчей. Удачи тебе, брат, в "Зените". С твоим характером и харизмой болельщики тебя поддержат и полюбят. Уверен, ты принесешь много пользы команде и клубу. Новых побед и трофеев. Дерзай! А всем этим критикам закрой рот своей надежной и яркой игрой. Верю, что ты еще вернешься,

– написал Виценец.

24 канал писал, что 28 января "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого.

В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

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