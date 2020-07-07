В Одессе зафиксировали толпы посетителей в общественных местах. В частности, городские пляжи были переполнены и люди не соблюдали социальную дистанцию. Главный санитарный врач Витор Ляшко считает, пляжный отдых в условиях соблюдения всех прописанных противоэпидемиологических норм безопасен. Поэтому именно органы местного самоуправления должны это контролировать.

По его словам, в решении Национальной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям органам местного самоуправления и контролирующим органам четко указаны и прописаны нормы, как могут функционировать пляжи. Об этом Виктор Ляшко рассказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Он объяснил, что пляжи, о которых говорится, не являются дикими. Это пляжи либо городские, либо непосредственно санатории, другие зоны отдыха. Поэтому на этих пляжах местная власть должна обеспечить такое количество отдыхающих, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

По его мнению, для этого органам местного самоуправления нужно перестать думать о политике, о местных выборах. Нужно выполнять те решения, которые будут влиять на состояние здоровья общины, за которую тот или иной мэр города или глава ОТО несет ответственность – за организацию мероприятий, которые должны быть,

И когда мы говорим, что идем на пляж оздоровиться, то надо оздоровиться так, как это прописано. Как минимум, за 1,5 метра от группы людей, с которой вы пришли на пляж,

– отметил главный санитарный врач.

Виктор Ляшко также добавил, что понимает: в масках на пляже никто ходить не будет. И, кроме этого, водный путь передачи коронавирусной болезни также не зафиксировано.

Поэтому отдых в условиях соблюдения всех определенных противоэпидемиологических норм безопасен для отдыхающих.

Что известно о нарушении карантина в Одессе

На выходных 27 – 28 июня на пляжах и в клубах Одессы зафиксировали рекордные толпы отдыхающих. На видео, которые пользователи публиковали в соцсетях, заметно, что люди не придерживались требований социальной дистанции и не надевали защитные маски.

В частности, очень много одесситов и гостей города посетили пляжи. Кроме этого, многих отдыхающих зафиксировали и на пляжах в Одесской области.

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