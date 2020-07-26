Закрыл котенка в 3-литровой банке: парень из Червонограда жестоко поиздевался над животным
На Львовщине парень решил поиздеваться над котенком и закрыл его в 3-литровой стеклянной банке без доступа к воздуху. Видео своих издевательств он изложил в соцсетях, но впоследствии удалил его.
Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя. Правоохранители уже отреагировали, сообщает Червоноградский отдел полиции.
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Что известно об издевательствах над котенком в Червонограде
Парень удалил все личные фото и видео с издевательством над котенком, в то же время опубликовал новое.
Пользователи заметили, что из-за нехватки воздуха котенок, выглядит слабым и истощенным.
Освобожденный после издевательств котенок / Скриншот из видео
Реакция полиции
- Правоохранители нашли парня. Его повезли в Сокольское отделение Червоноградского отдела полиции во Львовской области.
- Правоохранители пообещали, что парню "откупиться" не удастся, а вот наказание ему будет назначать суд.
- Полиция проведет проверку и внесет сведения по факту жестокого обращения с животными.
Что предусматривает закон за жестокое обращение с животными?
Закон о жестоком обращении с животными запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.
Если те же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет. В то же время если они совершены по отношению к нескольким животным, группой лиц или с особой жестокостью, то наказанием является тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.