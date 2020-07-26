Неравнодушные пользователи обратились в полицию, чтобы наказать нарушителя. Правоохранители уже отреагировали, сообщает Червоноградский отдел полиции.

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Парень удалил все личные фото и видео с издевательством над котенком, в то же время опубликовал новое.

Пользователи заметили, что из-за нехватки воздуха котенок, выглядит слабым и истощенным.



Освобожденный после издевательств котенок / Скриншот из видео

Что предусматривает закон за жестокое обращение с животными?

Закон о жестоком обращении с животными запрещает их увечье, убийство, натравливание животных друг на друга или публичные призывы к жестокому обращению. Наказывается преступление лишением свободы до трех лет.

Если те же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, наказание предусматривает лишение свободы до 5 лет. В то же время если они совершены по отношению к нескольким животным, группой лиц или с особой жестокостью, то наказанием является тюремное заключение на срок от 5 до 8 лет.