Южный горно-обогатительный комбинат ликвидировал агломерационный передел, тем самым сократив выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 96%. Таким образом в Кривом Роге улучшится экологическая ситуация

Источник: uaprom.info со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Генеральный директор АО "Южный ГОК" Константин Федин рассказал, что ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате, в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам.

"Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия", – подчеркнул он.

Более того, наблюдательный совет ГОК утвердил закрытие производства в сентябре 2020 года, а в феврале 2021 года подрядная организация приступит к демонтажу оборудования, зданий и сооружений.

Причиной прекращения выпуска железорудного сырья еще в октябре 2019 года агломерационным цехом стала консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата. Наблюдательный совет комбината, с учетом долгосрочных планов развития, решил не возобновлять работу цеха. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

Кроме того, в будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Целью этого стал выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%.