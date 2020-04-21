Закрытие границ из-за коронавируса обжаловали в суде

Из-за пандемии коронавируса в мире с 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения. В суде обжаловали это решение.

Окружной административный суд Киева рассмотрит это дело 18 мая 2020 года, сообщает пресс-служба суда.

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Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства в части, касающейся временного закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного сообщения.

Заметим, что поскольку от COVID-19 пока вакцины не существует, наиболее эффективными средствами противодействия пандемии является ограничение передвижения и введения карантина. По этим правилам сейчас и живут многие страны мира. Украина – не исключение.

В то же время Украина продолжает осуществлять эвакуацию своих граждан из-за рубежа. Согласно недавнему решению Кабмина, люди вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, теперь должны находиться на обсервации в течение 14 дней.

Сейчас в рамках системы "защита" более 16 тысяч украинцев обратились за помощью из-за проблем за границей. При этом 8 850 человек настаивают на возвращении в Украину.

Что известно об ограничениях на границах из-за карантина

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

С 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.