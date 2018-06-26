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Закрытие импорта сырья в Украину может привести к девальвации гривны, – Ляпина

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Ксения Ляпина
Ксения Ляпина / dsnews.ua

Остановка украинских предприятий и девальвация гривны – такие последствия могут накрыть Украину, если будет полностью остановлен импорт сырья в Украину.

В частности, речь идет об импорте в страну серной кислоты. Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" председатель государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

Производители металлургической продукции известны, как экспортеры, и, собственно, мы понимаем, что это так же может повлиять на валютный баланс, и на общие поступления в бюджет. Поэтому здесь нужна очень сбалансированная позиция, и за это, собственно, отвечает комиссия, которая существует при Министерстве экономического развития и торговли,
– заявила Ляпина.

Как сообщалось ранее, два украинских производителя – "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром" – инициировали расследование, результатом которого может стать ограничение импорта серной кислоты в Украине.

"Мы понимаем, что, безусловно, полная остановка импорта приведет к катастрофическим последствиям для металлургии. Поэтому, думаю, что речь не будет идти о полной остановке. Речь идет о сбалансированной позиции и об ответственности нарушителей", – заявила глава ГРС.

Ранее член транспортного комитета ВР Владимир Гусак в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что введение квот на импорт серной кислоты, которая используется в украинской промышленности – это попытка недобросовестной конкуренции со стороны украинских производителей этого вида сырья.

Теги: Деньги металургия імпорт
Источник: 24 Канал
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