Закрытие Киева на въезд и выезд: что об этом говорит Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Киеве, меры безопасности могут расширить. Впрочем он убежден, что сейчас оснований и предпосылок для введения чрезвычайного положения нет.

Сейчас ситуация контролируется, но когда ситуация ухудшится, единственным выходом будет расширить меры безопасности, подчеркнул Виталий Кличко во время своего ежедневного брифинга.

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Более жесткие ограничения – это ограничение передвижения по городу, закрытие столицы на въезды и выезды. Все это возможно,

– заявил мэр Киева.

По его словам, сейчас это зависит от самих жителей столицы. Мол, если они будут выполнять правила карантина, то их расширение сегодня еще можно избежать.

Кличко подчеркнул, что многие страны уже ввели более жесткие ограничения. Среди них, например, Болгария или Грузия, где количество заболеваний не больше, чем в Украине.



Ограничения на время карантина в Киеве / инфографика 24 канала