Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси

С вечера 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре временно не работает метро. Хотя местные власти обещали организовать работу наземного транспорта, отсутствие возможности использовать подземку может вызвать большой спрос на услуги такси. Вырастут ли в связи с этим тарифы и как уже выходят из ситуации жители мегаполисов – в материале сайта 24 канала.

Такси: вырастут ли тарифы?

Поскольку службы такси стоимость поездок часто увеличивают даже во время непогоды или в часы пик, режим карантина может обострить проблему. Председатель профсоюза таксистов Украины Василий Попик в комментарии сайту 24 канала отметил, что на сегодня нет экономических факторов для повышения тарифов. Поэтому, по его словам, стоимость поездок могут завышать только недобросовестные таксисты.

Как пояснил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный, в службы такси – динамическое ценообразование, и стоимость услуг зависит от многих факторов. Особенно – от баланса спроса и предложения. Поэтому рост цены происходит автоматически. Однако на период карантина в компании обещают это контролировать.

Например, если с определенной локации одновременно хотят поехать 100 человек, а поблизости есть только несколько автомобилей, то цена начнет динамично расти, стимулируя больше водителей отправляться в зону повышенного спроса. Поэтому мы приняли решение в течение всего карантина контролировать повышение цены для того, чтобы стоимость наших услуг, как и раньше, была комфортной для пользователей,

– рассказал он.

Также изменять стоимость поездок не намерен и Uber, отметили 24 каналу в пресс-службе компании.

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Василий Попик отмечает – в последние дни количество заказов, по крайней мере в столице, возросло приблизительно на 50%. При этом стоимость поездок, по состоянию на 17 марта, остается в пределах нормы.

Кроме того, как рассказали в Bolt, выросло количество заказов курьерской доставки – сейчас в компанию обращаются магазины и онлайн-аптеки, которые не успевают самостоятельно доставить все заказы.

Сайт 24 канала отправил запросы на комментарии ряду наиболее популярных служб такси, сейчас ожидаем ответа. И, конечно, следим, удержатся ли водители от соблазна заработать на карантине.

Какие меры предосторожности применяют компании?

Влияние вспышки коронавируса прослеживается и в деятельности компаний: по крайней мере те, которые пользуются популярностью, следят, чтобы водители каждое утро дезинфицировали машины и соблюдали меры предосторожности. На вопрос, кто контролирует выполнение требований каждым водителем, председатель профсоюза таксистов Василий Попик отвечает с ноткой философии:

"Каждый водитель – сам себе хозяин. И сам творец своей судьбы. Я не думаю, что человек, зная, что у нас карантин, не будет себя каким-то образом готовить к этому. И свой автомобиль тоже. Поэтому я думаю, что все будет хорошо".

В Uber в свою очередь пытаются обеспечить водителей средствами дезинфекции, которые помогут им поддерживать автомобили в чистоте. Количество средств пока ограничено, однако компания привлекает производителей и дистрибьюторов для его увеличения. Также, как отметил глава по развитию компании в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский, "Uber находится в тесном контакте с местными органами здравоохранения и в дальнейшем будет следовать их советам, чтобы предотвратить распространение коронавируса".

О соблюдении рекомендаций ВОЗ рассказали и в службе такси Bolt.

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Наземный транспорт вместо метро: какие ограничения здесь?

В столице с 18 марта не будет работать и городская электричка. На период карантина метрополитен должны заменить автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы. При этом в транспорте должно быть до 20 человек. Такой вариант карантина 16 марта озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Я хотел бы, чтобы все украинцы были дома, это – лучший вариант борьбы с коронавирусом. Если все же надо куда-то ехать, то мы предложили такой вариант: в маршрутке можно ехать максимум 10 людям, в троллейбусах – по 20 человек, в вагоне трамвая – тоже. Больше вариантов, как добираться до работы – нету. Разве что пешком,

– сказал Владимир Зеленский.

Контролировать количество пассажиров в транспорте, как отметили в Минздраве, должны водители. При необходимости будет вмешиваться полиция. Однако, как показал первый день "запрета", он совершенно не действует.



Переполненный транспорт в Киеве 17 февраля / Фото: Алексей Гончаренко

В КГГА заявили также, что в общественный транспорт в столице не будут пускать пассажиров без масок. И продемонстрировали, как дезинфицируют автобусы и остановки.

Временная альтернатива

Сейчас для жителей больших городов, которые, несмотря на карантин, должны ездить на работу, существует несколько вариантов замены общественному транспорту.

Развозка с места работы. В Киеве для подвоза работников на жизненно важные для деятельности государства предприятия обещают организовать специальный транспорт. Однако, как отметили в КГГА, проблему подвоза работников на работу должны решать прежде всего руководители. Сегодня ряд работодателей уже вводит такую ​​практику для работников, которые не имеют возможности работать дистанционно.

Личный транспорт. Здесь никаких ограничений нет. Стоит отметить, что речь идет не только об автомобилях, но и, например, велосипедах или легком электротранспорте.

Велопрокат. Например, в Киеве популярная сеть проката велосипедов уже заявила о возможном преждевременном старте сезона.

Попутчики. В некоторых компаниях призывают работников, которые ездят на работу собственным транспортом, по возможности скооперироваться с коллегами, живущими неподалеку, и на время карантина подвозить и их. Также в сети теперь можно встретить объявления с предложениями подвезти на работу тех, кому по пути. Однако здесь не стоит забывать о дезинфекции и соблюдении мер предосторожности.



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Предложения Зеленского относительно запретов в период карантина / 24 канал