Закрытие метро: заместитель Кличко рассказал, как киевляне будут ездить на работу

Метро Киева из-за пандемии коронавируса закроют сегодня, 17 марта, в 23:00. В наземном общественном транспорте будут позволять находиться не более 10 человек. Однако как киевляне теперь будут ездить на работу и повлияет ли закрытие метро на бюджет города – в эфире 24 канала рассказал заместитель Киевского городского головы Владимир Прокопив.

Он отметил, что ответственность за то, как будет развиваться эпидемия в Украине, несут все люди, несмотря от того, кто где работает. Поэтому призвал к такому решению Кабмина отнестись серьезно.

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По его словам, сначала в городском совете обсуждали лишь определенные ограничения для людей, находящихся в метро. К примеру, впускать в вагон не более 20 человек. Однако в правительстве настояли именно на закрытии.

Это чрезвычайно неприятное решение. Киевская власть не планировала это делать в таком объеме. Сейчас есть постановление правительства, которое обязательно к исполнению по всей стране, поэтому будет выполняться это и в Киеве,

– рассказал Прокопов.

Он добавил, что для того, чтобы хоть как-то уменьшить негативные последствия этого решения, в городе продублируют ветки метро наземным общественным транспортом. Все для того, чтобы у людей была возможность ездить на работу.

Однако рекомендуем всем, кому это возможно, ограничиться и работать дистанционно,

– добавил заместитель мэра.

Согласно решению правительства, в общественном транспорте могут находиться не более 10 человек. Однако Прокопив заявил, что из-за этого правила между киевлянами и водителями могут быть определенные конфликты или скандалы.

"К сожалению, я думаю, будут. Мы уже неоднократно имели практику, когда некоторые субъекты хозяйствования не придерживались определенных решений Киевского горсовета. За это они несли ответственность в зависимости от ситуации. Сегодня мы предоставили определенные поручения профильным службам, а также Национальной полиции, чтобы они проверяли, соблюдают ли киевляне этого решения", – утверждает Прокопив.

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Также, как рассказал заместитель мэра Киева, закрытие метро существенно повлияет на бюджет города. Однако о цифрах пока говорить рано.

И это капля в море по сравнению с тем, что может произойти от таких голосований, которые мы имели вчера в Раде – когда отменяют весь налог на землю, который и является бюджетообразующим в городах. Во многих других населенных пунктах без этого налога бюджеты останутся голыми,

– добавил Владимир Прокопив.

В конце заммэра добавил, что такие меры вводятся только для того, чтобы уберечь жизни людей, какими бы неприятными они ни были.

Что известно о карантине в Украине?

Предварительно известно, что он должен длиться до 3 апреля. На этот период ограничили движение общественного транспорта, железнодорожное и авиационное сообщение как внутри так и снаружи страны.



Также ограничения касаются работы торговых центров, спортивных залов, кафе и ресторанов. Они должны быть закрытыми. Но, несмотря на это, разрешается приготовление пищи на вынос.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала