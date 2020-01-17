Закрытие нелегальных игорных заведений: есть ли в Украине подпольные казино
В конце 2019 года силовики отчитались о закрытии всех нелегальных игорных заведений в Украине. Но за несколько недель в сети появились сообщения о новых подпольных казино. Проверять игровые автоматы отправились и активисты, и представители СМИ. Поэтому, вероятно, что владельцы могли просто временно залечь на дно. Более того, во многих идет ремонт, и с какой вывеской они откроются – неизвестно.
Журналисты 24 канала устроили собственный рейд по регионам страны, чтобы выяснить, какова ситуация с закрытием нелегальных казино.
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Киев
На столичной Контрактовой площади о бывшей "лотерее" напоминает разве что цвет стен. От яркой вывески остались только провода, окна затянуты черными пакетами, а двери опломбированы. Правда, не правоохранителями, а частной фирмой.
Раньше на Контрактовой площади в Киеве работало игорное заведение
На параллельной улице – другое заведение, уже с новой вывеской и подозрительным "18+". Сергей Бондарь, который работает в Муниципальной страже Киева, заверил: публичные игровые автоматы и вправду закрыли. Но люди с информацией обращаются к правоохранителям.
Сейчас исключительно обновили вывески и готовятся, как мы понимаем, к открытию. Люди часто воспринимают обновление вывесок как факт открытия. Впрочем, к сожалению, сейчас мы подергали дверь и там никого нет. Пока мы не получили подтверждения,
– пояснил он.
Больше всего сообщений поступает из спальных районов. На Позняках, мол, ездит целый игровой автобус, а в якобы закрыты игорные заведения пускают посетителей. На столичном Демеевском рынке таких заведений – с десяток.
В полицию обращаются с сообщениями об "игровом автобусе"
Харьков
Подпольные казино до сих пор работают в Харькове, так утверждает сама полиция. К правоохранителям начали обращаться люди: увидели, как в закрытые игорные заведения заносят мебель и мониторы.
В Харькове закрывают игорные заведения
Харьковские корреспонденты 24 канала проверили несколько районов города. Снаружи – тишина. "Попасть туда невозможно, но не работает ли оно действительно – сказать сложно. Возможно, мы просто не знаем пароль или того, кому нужно позвонить", – отметила журналистка.
Львов
Во Львове правоохранители заверили, что закрыли все заведения. Последнюю группировку, мол, разоблачили еще в декабре 2019 года.
Бывшее игорное заведение во Львове
Корреспонденты 24 канала проверили: заведение опечатано, хотя сама "опечатка" сорвана. Двери – закрыты.
Кропивницкий
А вот в Кропивницком даже не все вывески сняли. Их демонтирует за свой счет город, полиция же следит.
Полиция следит за демонтажем вывесок в Кропивницком
"Мы неоднократно осуществляли проверки, в частности ночью. Однако все лотереи, которые имеют игорный бизнес, которые имели автоматы, были закрыты", – подчеркнул Михаил Моргулец, участковый офицер полиции.
Что нужно знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом
- Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако, операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую используют для осуществления этой деятельности. 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров относительно борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
- Накануне украинский парламент попытался проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься им можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Документ отправили на доработку.
- По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины. После этого игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.