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      Закрытие нелегальных игорных заведений: есть ли в Украине подпольные казино

      29 Читати новину українською

      В конце 2019 года силовики отчитались о закрытии всех нелегальных игорных заведений в Украине. Но за несколько недель в сети появились сообщения о новых подпольных казино. Проверять игровые автоматы отправились и активисты, и представители СМИ. Поэтому, вероятно, что владельцы могли просто временно залечь на дно. Более того, во многих идет ремонт, и с какой вывеской они откроются – неизвестно.

      Журналисты 24 канала устроили собственный рейд по регионам страны, чтобы выяснить, какова ситуация с закрытием нелегальных казино.

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      Киев

      На столичной Контрактовой площади о бывшей "лотерее" напоминает разве что цвет стен. От яркой вывески остались только провода, окна затянуты черными пакетами, а двери опломбированы. Правда, не правоохранителями, а частной фирмой.

      Гральний бізнес
      Раньше на Контрактовой площади в Киеве работало игорное заведение

      На параллельной улице – другое заведение, уже с новой вывеской и подозрительным "18+". Сергей Бондарь, который работает в Муниципальной страже Киева, заверил: публичные игровые автоматы и вправду закрыли. Но люди с информацией обращаются к правоохранителям.

      Сейчас исключительно обновили вывески и готовятся, как мы понимаем, к открытию. Люди часто воспринимают обновление вывесок как факт открытия. Впрочем, к сожалению, сейчас мы подергали дверь и там никого нет. Пока мы не получили подтверждения,
      – пояснил он.

      Больше всего сообщений поступает из спальных районов. На Позняках, мол, ездит целый игровой автобус, а в якобы закрыты игорные заведения пускают посетителей. На столичном Демеевском рынке таких заведений – с десяток.

      Гральний бізнес
      В полицию обращаются с сообщениями об "игровом автобусе"

      Харьков

      Подпольные казино до сих пор работают в Харькове, так утверждает сама полиция. К правоохранителям начали обращаться люди: увидели, как в закрытые игорные заведения заносят мебель и мониторы.

      Харків гральний бізнес закриття
      В Харькове закрывают игорные заведения 

      Харьковские корреспонденты 24 канала проверили несколько районов города. Снаружи – тишина. "Попасть туда невозможно, но не работает ли оно действительно – сказать сложно. Возможно, мы просто не знаем пароль или того, кому нужно позвонить", – отметила журналистка.

      Львов

      Во Львове правоохранители заверили, что закрыли все заведения. Последнюю группировку, мол, разоблачили еще в декабре 2019 года.

      Гральний бізнес
      Бывшее игорное заведение во Львове

      Корреспонденты 24 канала проверили: заведение опечатано, хотя сама "опечатка" сорвана. Двери – закрыты.

      Кропивницкий

      А вот в Кропивницком даже не все вывески сняли. Их демонтирует за свой счет город, полиция же следит.

      Гральний бізнес закривають
      Полиция следит за демонтажем вывесок в Кропивницком

      "Мы неоднократно осуществляли проверки, в частности ночью. Однако все лотереи, которые имеют игорный бизнес, которые имели автоматы, были закрыты", – подчеркнул Михаил Моргулец, участковый офицер полиции.

      Что нужно знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом

      • Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако, операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую используют для осуществления этой деятельности. 20 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров относительно борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
      • Накануне украинский парламент попытался проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься им можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Документ отправили на доработку.
      • По результатам заседания Гончарук заявил, что с ними будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины. После этого игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
       

       

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Новости Львова Новости Киева Новости Кропивницкого Новости Харькова Игорный бизнес
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