Закрытие нелегальных игорных заведений: есть ли в Украине подпольные казино

В конце 2019 года силовики отчитались о закрытии всех нелегальных игорных заведений в Украине. Но за несколько недель в сети появились сообщения о новых подпольных казино. Проверять игровые автоматы отправились и активисты, и представители СМИ. Поэтому, вероятно, что владельцы могли просто временно залечь на дно. Более того, во многих идет ремонт, и с какой вывеской они откроются – неизвестно.

Журналисты 24 канала устроили собственный рейд по регионам страны, чтобы выяснить, какова ситуация с закрытием нелегальных казино.

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Киев

На столичной Контрактовой площади о бывшей "лотерее" напоминает разве что цвет стен. От яркой вывески остались только провода, окна затянуты черными пакетами, а двери опломбированы. Правда, не правоохранителями, а частной фирмой.



Раньше на Контрактовой площади в Киеве работало игорное заведение

На параллельной улице – другое заведение, уже с новой вывеской и подозрительным "18+". Сергей Бондарь, который работает в Муниципальной страже Киева, заверил: публичные игровые автоматы и вправду закрыли. Но люди с информацией обращаются к правоохранителям.

Сейчас исключительно обновили вывески и готовятся, как мы понимаем, к открытию. Люди часто воспринимают обновление вывесок как факт открытия. Впрочем, к сожалению, сейчас мы подергали дверь и там никого нет. Пока мы не получили подтверждения,

– пояснил он.

Больше всего сообщений поступает из спальных районов. На Позняках, мол, ездит целый игровой автобус, а в якобы закрыты игорные заведения пускают посетителей. На столичном Демеевском рынке таких заведений – с десяток.



В полицию обращаются с сообщениями об "игровом автобусе"

Харьков

Подпольные казино до сих пор работают в Харькове, так утверждает сама полиция. К правоохранителям начали обращаться люди: увидели, как в закрытые игорные заведения заносят мебель и мониторы.



В Харькове закрывают игорные заведения

Харьковские корреспонденты 24 канала проверили несколько районов города. Снаружи – тишина. "Попасть туда невозможно, но не работает ли оно действительно – сказать сложно. Возможно, мы просто не знаем пароль или того, кому нужно позвонить", – отметила журналистка.

Львов

Во Львове правоохранители заверили, что закрыли все заведения. Последнюю группировку, мол, разоблачили еще в декабре 2019 года.



Бывшее игорное заведение во Львове

Корреспонденты 24 канала проверили: заведение опечатано, хотя сама "опечатка" сорвана. Двери – закрыты.

Кропивницкий

А вот в Кропивницком даже не все вывески сняли. Их демонтирует за свой счет город, полиция же следит.



Полиция следит за демонтажем вывесок в Кропивницком

"Мы неоднократно осуществляли проверки, в частности ночью. Однако все лотереи, которые имеют игорный бизнес, которые имели автоматы, были закрыты", – подчеркнул Михаил Моргулец, участковый офицер полиции.

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