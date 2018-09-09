Закрытие Венецианского кинофестиваля: яркие фото с красной дорожки

8 сентября состоялось торжественное закрытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Мероприятие состоялось на итальянском острове Лидо и стало своеобразной меккой для поклонников кино и голливудских знаменитостей.

В Италии отгремел один из самых престижных кинофестивалей. Презентовать 20 фильмов приехали голливудские актеры и режиссеры, которые красовались на красной дорожке и демонстрировали стильные и порой экстравагантные наряды.

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Не пропустили звезды день закрытия Венецианского кинофестиваля. Популярные актеры и режиссеры пришли на торжественную церемонию награждения, а некоторые из них еще и получили престижные статуэтки. Журналисты LifeStyle 24 решили показать в фото, как проходило торжественное закрытие кинособытия.



"Лучшая актриса" по версии жюри Венецианского кинофестиваля Оливия Колман/ Getty Images



Актриса Наоми Уоттс и член экспертного жюри фестиваля/ Getty Images



Актриса Трине Дюргольм / Getty Images Актриса Трине Дюргольм / Getty Images

Закрытие Венецианского кинофестиваля 2018

Обладатель "Золотого льва" режиссер Альфонсо Куарон/ Getty Images

Актер Уиллем Дефо и художник Юлиан Шнабель/ Getty Images

Ирландская актриса Эшлинг Франчози/ Getty Images

Оливия Колман/ Getty Images



Гости Венецианского кинофестиваля/ Getty Images

Итальянская гостья киномероприятия/ Getty Images

Актеры на Венецианском кинофестивале/ Getty Images

Знаменитости на красной дорожке/ Getty Images

Что такое Венецианский кинофестиваль?Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.