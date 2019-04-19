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      Закрытые станции метро и перекрытые улицы: где в Киеве затруднено движение из-за дебатов

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      Из-за дебатов в Киеве закрыли несколько станций метро и перекрыли улицы
      Из-за дебатов в Киеве закрыли несколько станций метро и перекрыли улицы / Фото из открытых источников

      Из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" в столице закрыли три станции метро – "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого". Кроме того, перекрыли несколько улиц – из-за этого образовались многочисленные пробки.

      Станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" – на выход, а станция "Льва Толстого" – на вход, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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      Такие ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский". Кроме того, перекрыли и ближайшие к стадиону улицы.

      В частности, транспорт не проедет по улице Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там установили такие же рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.


      В Киеве закрыли 3 станции метро/ Фото 24 канал

      Где движение транспорта будет затруднено:

      • Троицкая площадь;
      • площадь возле билетных касс "Дворца Спорта";
      • улица Эспланадная (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);
      • улица Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);
      • улица Жилянская (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);
      • улица Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до перекрестка с улицей Саксаганского);
      • переулок Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);
      • улица Деловая (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В. Тютюнника);
      • улица В. Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловая до перекрестка с улицей И.Федорова).

      Наиболее загруженным традиционно является центр столицы. Здесь автомобили стоят почти без движения в районе станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Дворец Украины", "Печерская", "Театральная", "Дружбы народов", "Кловская".


      Заторы в Киеве/ Скриншот Google Maps

      Кроме того, пробки образовались возле станции метро "Шулявская" и тянутся по проспекту Победы к площади "Берестейской".


      Где в Киеве трудно проехать/ Скриншот Google Maps

      Заторы вблизи НСК "Олимпийский"/ Скриншот Google Maps

      Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашение и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.

      Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.


       

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского с Порошенком Метро Транспорт Новости Киева
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