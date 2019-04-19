Закрытые станции метро и перекрытые улицы: где в Киеве затруднено движение из-за дебатов

Из-за проведения дебатов на НСК "Олимпийский" в столице закрыли три станции метро – "Олимпийская", "Дворец Спорта" и "Льва Толстого". Кроме того, перекрыли несколько улиц – из-за этого образовались многочисленные пробки.

Станция метро "Олимпийская" не работает на вход и выход, станция "Дворец спорта" – на выход, а станция "Льва Толстого" – на вход, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Такие ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на НСК "Олимпийский". Кроме того, перекрыли и ближайшие к стадиону улицы.

В частности, транспорт не проедет по улице Большой Васильковской от Деловой до Саксаганского. Там установили такие же рамки посреди улицы, как во время финала Лиги чемпионов.



В Киеве закрыли 3 станции метро/ Фото 24 канал

Где движение транспорта будет затруднено:

Троицкая площадь;

площадь возле билетных касс "Дворца Спорта";

улица Эспланадная (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);

улица Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);

улица Жилянская (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);

улица Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до перекрестка с улицей Саксаганского);

переулок Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);

улица Деловая (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В. Тютюнника);

улица В. Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловая до перекрестка с улицей И.Федорова).

Наиболее загруженным традиционно является центр столицы. Здесь автомобили стоят почти без движения в районе станций метро "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого", "Дворец Украины", "Печерская", "Театральная", "Дружбы народов", "Кловская".



Заторы в Киеве/ Скриншот Google Maps

Кроме того, пробки образовались возле станции метро "Шулявская" и тянутся по проспекту Победы к площади "Берестейской".



Где в Киеве трудно проехать/ Скриншот Google Maps

Заторы вблизи НСК "Олимпийский"/ Скриншот Google Maps

Когда стартуют дебаты между Порошенко и Зеленским?Дебаты начнутся на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Однако людей начнут впускать на стадион раньше – с 16:00. Для входа на стадион нужно иметь распечатанные билеты-приглашение и документы, удостоверяющие личность. После дискуссии на стадионе Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей дебатов на стадионе и подчеркивает, что на событие нельзя приносить оружие, газовые баллончики, файеры, петарды, еду, алкоголь и другие напитки, политическую символику и домашних животных.



