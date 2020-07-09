Такую позицию глава государства высказал во время встречи с представителями бизнеса Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.

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Закрывать границы никто не будет. Можно много рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей,

– заявил Зеленский.

Что известно о программе "5 – 7 – 9"?

Она действует в Украине с февраля 2020 года и позволяет предпринимателям получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. Предоставление трех возможных ставок зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

Суть программы в том, что государство из бюджета возвращает банкам часть процентов по кредитам, которые они выдали предпринимателям. Поэтому ставки по так называемым доступным кредитам ниже рыночных.