Закрывать границы никто не будет, – Зеленский о том, как удержать украинских заробитчан
Президент Владимир Зеленский 9 июля заявил, как можно остановить выезд квалифицированных рабочих из Украины за границу. По его мнению, нужно обеспечить их достойными условиями труда, ипотекой и доступными кредитами.
Такую позицию глава государства высказал во время встречи с представителями бизнеса Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента.
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Как Зеленский планирует удержать украинских заробитчан
- На выезд квалифицированных работников за границу ему пожаловались бизнесмены.
- По мнению президента, нужно создавать возможности, чтобы люди могли открывать свой бизнес в Украине.
- Он напомнил, что власть начала программу кредитования "5 – 7 – 9", а так же портфельное кредитование, которое в Верховной Раде появится в виде законопроекта.
- Зеленский также рассказал об инициативе по доступности ипотеки, ведь большие проценты по кредитам на покупку жилья заставляют молодые семьи работать за рубежом.
- Он убежден, что ипотека должна быть максимум под 10%.
Закрывать границы никто не будет. Можно много рассказывать, но пока не будет нормальных рабочих мест, нормальной заработной платы, ничем не удержать людей,
– заявил Зеленский.
Что известно о программе "5 – 7 – 9"?
Она действует в Украине с февраля 2020 года и позволяет предпринимателям получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса. Предоставление трех возможных ставок зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.
Суть программы в том, что государство из бюджета возвращает банкам часть процентов по кредитам, которые они выдали предпринимателям. Поэтому ставки по так называемым доступным кредитам ниже рыночных.