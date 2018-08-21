Закулисье MTV Video Music Awards 2018: как звезды готовились к церемонии в Instagram
20 августа состоялась ежегодная роскошная музыкальная премия MTV Video Music Awards 2018, где на одной красной дорожке и сцене собрались лучшие артисты мира. Звезды переживали не меньше, чем актеры перед церемонией "Оскар", поэтому смело делились своей закулисной подготовкой в сети.
Церемония награждения состоялась в Нью-Йорке, поэтому знаменитости с командами стилистов начали основную подготовку к событию. Роскошные платья, откровенные наряды, яркие макияжи и экстравагантные прически – все это о лучших певцах на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018!
Читайте также: Церемония MTV Video Music Awards 2018: победители, фото и видео
Исполнительница Cardi B этом году отличилась особо. Звезда попала сразу в 13 номинаций, из которых в одной из них выиграла и стала "Лучшим новым артистом". Перед церемонией звезда поделилась финальным фото, на котором отметила всех причастных к подготовке ее роскошного образа.
Читайте также: Певица Cardi B поразила тонкой талией после рождения ребенка: фото
Певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свое 60-летие, готовила для церемонии экстравагантный образ. В видеоролике в Instagram она показала, как ей делают макияж и прическу, а также оставила несколько ярких фото.
Молодая исполнительница Camila Cabello стала настоящим открытием 2018 года! Звезда в этом году была номинирована в шести номинациях и получила победу сразу в трех категориях: "Видео года", "Артист года" и "Лучшая хореография". В Instagram-Stories звезда поделилась несколькими закулисными фото и видео перед и после музыкальной церемонии.
Camila Cabello
Праздничный торт со статуэткой MTV Video Music Awards для Camila Cabello
Юные звезды Chloe x Halle очаровали публику не меньше известных певцов. Девушки были номинированы в категориях "Лучший новый артист" и "Push artist of the year". Своими эмоциями после музыкальной церемонии они поделились в Instagram.
Chloe x Halle
Американская артистка Хейли Киоко (Hayley Kiyoko) была номинирована в двух категориях, в одной из которых под названием "Push artist of the year" получила заветную статуэтку. Звезда показала в Instagram-Stories несколько радостных моментов за кулисами церемонии.
Hayley Kiyoko (слева)
Hayley Kiyoko
Читайте также: Лучшие платья на красной дорожке MTV Video Music Awards 2018: фото
Певица Биби Рекса (Bebe Rexha) стала номинанткой в категории "Лучшая коллаборация" и тоже показала поклонникам несколько кадров с музыкальной церемонии MTV Video Music Awards.
Актриса Милли Бобби Браун стала приглашенной гостьей музыкальной церемонии, поэтому также опубликовала несколько ярких фото в Instagram.
Известный исполнитель Шон Мендес (Shawn Mendes), который тоже стал номинантом в трех категориях, продемонстрировал подписчикам несколько эмоциональных фото в соцсети.
Поп-певица Ники Минаж поразила не только своим откровенным образом, а и победой в категории "Лучшее хип-хоп видео". Хоть ее образ на красной дорожке многие модные критики назвали провальным, но звезда все же опубликовала несколько кадров на своей Instagram-страничке.
Читайте также: Модные провалы на MTV Video Music Awards 2018: фото шокирующих образов
Музыкальный продюсер и исполнитель Marshmello стал номинантом в категории "Лучшее танцевальное видео", из-за чего в своем эпатажном образе также присутствовал на музыкальном событии. В соцсети он опубликовал совместное фото с певицей Camila Cabello.
Британская исполнительница Рита Ора, которая стала номинанткой в двух категория и стала победительницей в "Лучшем танцевальном видео", порадовала поклонников закулисными фото MTV Video Music Awards 2018.
Лиам Пейн и Рита Ора
Рита Ора