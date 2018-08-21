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Закулисье MTV Video Music Awards 2018: как звезды готовились к церемонии в Instagram

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MTV Video Music Awards 2018: Cardi B с мужем Offset
MTV Video Music Awards 2018: Cardi B с мужем Offset / www.gettyimages.in

20 августа состоялась ежегодная роскошная музыкальная премия MTV Video Music Awards 2018, где на одной красной дорожке и сцене собрались лучшие артисты мира. Звезды переживали не меньше, чем актеры перед церемонией "Оскар", поэтому смело делились своей закулисной подготовкой в сети.

Церемония награждения состоялась в Нью-Йорке, поэтому знаменитости с командами стилистов начали основную подготовку к событию. Роскошные платья, откровенные наряды, яркие макияжи и экстравагантные прически – все это о лучших певцах на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018!

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Исполнительница Cardi B этом году отличилась особо. Звезда попала сразу в 13 номинаций, из которых в одной из них выиграла и стала "Лучшим новым артистом". Перед церемонией звезда поделилась финальным фото, на котором отметила всех причастных к подготовке ее роскошного образа.

 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

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Певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свое 60-летие, готовила для церемонии экстравагантный образ. В видеоролике в Instagram она показала, как ей делают макияж и прическу, а также оставила несколько ярких фото.

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Молодая исполнительница Camila Cabello стала настоящим открытием 2018 года! Звезда в этом году была номинирована в шести номинациях и получила победу сразу в трех категориях: "Видео года", "Артист года" и "Лучшая хореография". В Instagram-Stories звезда поделилась несколькими закулисными фото и видео перед и после музыкальной церемонии.


Camila Cabello


Праздничный торт со статуэткой MTV Video Music Awards для Camila Cabello

Юные звезды Chloe x Halle очаровали публику не меньше известных певцов. Девушки были номинированы в категориях "Лучший новый артист" и "Push artist of the year". Своими эмоциями после музыкальной церемонии они поделились в Instagram.

 


Chloe x Halle

Американская артистка Хейли Киоко (Hayley Kiyoko) была номинирована в двух категориях, в одной из которых под названием "Push artist of the year" получила заветную статуэтку. Звезда показала в Instagram-Stories несколько радостных моментов за кулисами церемонии.


Hayley Kiyoko (слева)


Hayley Kiyoko 

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Певица Биби Рекса (Bebe Rexha) стала номинанткой в категории "Лучшая коллаборация" и тоже показала поклонникам несколько кадров с музыкальной церемонии MTV Video Music Awards.

 

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha)

 

 

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha)

 

Актриса Милли Бобби Браун стала приглашенной гостьей музыкальной церемонии, поэтому также опубликовала несколько ярких фото в Instagram.

 

Известный исполнитель Шон Мендес (Shawn Mendes), который тоже стал номинантом в трех категориях, продемонстрировал подписчикам несколько эмоциональных фото в соцсети.

 

 

Поп-певица Ники Минаж поразила не только своим откровенным образом, а и победой в категории "Лучшее хип-хоп видео". Хоть ее образ на красной дорожке многие модные критики назвали провальным, но звезда все же опубликовала несколько кадров на своей Instagram-страничке.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

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Музыкальный продюсер и исполнитель Marshmello стал номинантом в категории "Лучшее танцевальное видео", из-за чего в своем эпатажном образе также присутствовал на музыкальном событии. В соцсети он опубликовал совместное фото с певицей Camila Cabello.

 

Британская исполнительница Рита Ора, которая стала номинанткой в двух категория и стала победительницей в "Лучшем танцевальном видео", порадовала поклонников закулисными фото MTV Video Music Awards 2018.

 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 


Лиам Пейн и Рита Ора


Рита Ора

Теги: LifeStyle Музыка Соцсети Награды
Источник: 24 Канал
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