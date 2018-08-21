Закулисье MTV Video Music Awards 2018: как звезды готовились к церемонии в Instagram

20 августа состоялась ежегодная роскошная музыкальная премия MTV Video Music Awards 2018, где на одной красной дорожке и сцене собрались лучшие артисты мира. Звезды переживали не меньше, чем актеры перед церемонией "Оскар", поэтому смело делились своей закулисной подготовкой в сети.

Церемония награждения состоялась в Нью-Йорке, поэтому знаменитости с командами стилистов начали основную подготовку к событию. Роскошные платья, откровенные наряды, яркие макияжи и экстравагантные прически – все это о лучших певцах на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018!

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Исполнительница Cardi B этом году отличилась особо. Звезда попала сразу в 13 номинаций, из которых в одной из них выиграла и стала "Лучшим новым артистом". Перед церемонией звезда поделилась финальным фото, на котором отметила всех причастных к подготовке ее роскошного образа.

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 20 Сер 2018 р. о 4:36 PDT

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Певица Мадонна, которая недавно отпраздновала свое 60-летие, готовила для церемонии экстравагантный образ. В видеоролике в Instagram она показала, как ей делают макияж и прическу, а также оставила несколько ярких фото.

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 5:59 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 6:09 PDT

Допис, поширений Madonna (@madonna) 20 Сер 2018 р. о 8:14 PDT

Молодая исполнительница Camila Cabello стала настоящим открытием 2018 года! Звезда в этом году была номинирована в шести номинациях и получила победу сразу в трех категориях: "Видео года", "Артист года" и "Лучшая хореография". В Instagram-Stories звезда поделилась несколькими закулисными фото и видео перед и после музыкальной церемонии.



Camila Cabello



Праздничный торт со статуэткой MTV Video Music Awards для Camila Cabello

Юные звезды Chloe x Halle очаровали публику не меньше известных певцов. Девушки были номинированы в категориях "Лучший новый артист" и "Push artist of the year". Своими эмоциями после музыкальной церемонии они поделились в Instagram.

Допис, поширений chloe x halle (@chloexhalle) 20 Сер 2018 р. о 10:01 PDT



Chloe x Halle

Американская артистка Хейли Киоко (Hayley Kiyoko) была номинирована в двух категориях, в одной из которых под названием "Push artist of the year" получила заветную статуэтку. Звезда показала в Instagram-Stories несколько радостных моментов за кулисами церемонии.



Hayley Kiyoko (слева)



Hayley Kiyoko

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Певица Биби Рекса (Bebe Rexha) стала номинанткой в категории "Лучшая коллаборация" и тоже показала поклонникам несколько кадров с музыкальной церемонии MTV Video Music Awards.

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha) 20 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Bebe Rexha (@beberexha) 20 Сер 2018 р. о 8:40 PDT

Актриса Милли Бобби Браун стала приглашенной гостьей музыкальной церемонии, поэтому также опубликовала несколько ярких фото в Instagram.

Допис, поширений mills (@milliebobbybrown) 20 Сер 2018 р. о 10:07 PDT

Известный исполнитель Шон Мендес (Shawn Mendes), который тоже стал номинантом в трех категориях, продемонстрировал подписчикам несколько эмоциональных фото в соцсети.

Допис, поширений Shawn Mendes (@shawnmendes) 20 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Допис, поширений Shawn Mendes (@shawnmendes) 20 Сер 2018 р. о 7:41 PDT

Поп-певица Ники Минаж поразила не только своим откровенным образом, а и победой в категории "Лучшее хип-хоп видео". Хоть ее образ на красной дорожке многие модные критики назвали провальным, но звезда все же опубликовала несколько кадров на своей Instagram-страничке.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 20 Сер 2018 р. о 7:19 PDT

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Музыкальный продюсер и исполнитель Marshmello стал номинантом в категории "Лучшее танцевальное видео", из-за чего в своем эпатажном образе также присутствовал на музыкальном событии. В соцсети он опубликовал совместное фото с певицей Camila Cabello.

Допис, поширений marshmello (@marshmellomusic) 20 Сер 2018 р. о 9:27 PDT

Британская исполнительница Рита Ора, которая стала номинанткой в двух категория и стала победительницей в "Лучшем танцевальном видео", порадовала поклонников закулисными фото MTV Video Music Awards 2018.

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora) 20 Сер 2018 р. о 6:13 PDT



Лиам Пейн и Рита Ора



Рита Ора