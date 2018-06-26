Зал был заполнен зрителями: киевлянам показали фильм про Олега Сенцова

Во вторник, 26 июня, киевлянам продемонстрировали фильм украинского режиссера Олега Сенцова, который находится за решеткой в России.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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По его словам, зал был заполнен зрителями и прессой. Демонстрировали два фильма: первый о процессе, связанныом с пленниками Кремля, в общем и второй – про Олега Сенцова. Слова его автобиографии зачитывали коллеги по цеху.

Если что-то и может всколыхнуть общество в России, то внутри должна взорваться эта история. Возможно, история Сенцова как-то и всколыхнет россиян,

– сказала актриса Рима Зюбина.

В очередной раз участники обратились к международному сообществу. По словам правозащитницы Марии Томак, если произойдет встреча Путина и Трампа, то это шанс нажать на Путина или, по крайней мере, каким-то образом выйти на контакт с ним относительно освобождения Сенцова.

Напомним, Европейский суд по правам человека ожидает от России в среду, 27 июня, информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.