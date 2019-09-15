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      Заламывали и били шлангом: в Днепре мужчины жестоко расправились над девушкой – видео 18+

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      В Днепре жестоко избили девушку из-за разбитого телефона
      В Днепре жестоко избили девушку из-за разбитого телефона / Иллюстративное фото

      В Днепре мужчины жестоко избили девушку прямо на глазах у очевидцев. Над ней поиздевались из-за того, что она разбила телефон и пыталась повредить автомобили. Впоследствии выяснилось, пострадавшая состоит на учете у психиатра.

      Сообщение об избиении женщины в помещении недостроенного супермаркета поступило провоохранителям Днепра около 5 часов утра 15 сентября, об этом сообщает пресс-служба полиции.

      Жуткая история: В Днепре женщина-опекун держала ребенка на цепи, с завязанными глазами

      В то же время видео с девушкой, которая вечером 14 сентября в нижнем белье бегала по городу, наделало немало шума в социальных сетях. По свидетельствам очевидцев, все началось с того, что 26-летняя девушка выбросила вещи друзей с окна и убежала, пишет "Информатор".

      На первой части видео видно, как девушка бегает босиком по проспекту Гагарина. После этого она зашла в продуктовый магазин и начала ссору с продавцом. Уже впоследствии девушку задержал мужчина, который заявил, что она разбила в его автомобиле лобовое стекло.

      Во второй части видео видно, что все фигуранты предыдущего ролика собрались в помещении на строительстве магазина "АТБ". Девушке заламывали руки и били шлангом. В какой-то момент нападавший начал наносить удары ногами.

      За девушку пытался вступиться прохожий, однако на него также набросились с кулаками. Многие очевидцы просто наблюдали за всем и никак не препятствовали, лишь призвали мужчин прекратить избивать девушку.

      Впоследствии прораб строительства пояснил, что на видео есть только один сотрудник магазина. Это мужчина, который бил девушку и парень, который хотел ее защитить. Нападавшим оказался 43-летний охранник строительства. Правоохранители выяснили, что второй нападавший – тоже охранник в возрасте 63 года.

      Сам охранник убеждал правоохранителей, что девушка забежала в него и разбила телефон. Уже впоследствии выяснилось, что она состоит на учете у психиатра. Сейчас девушку госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное. Была ли она в состоянии опьянения – определят специалисты.

      Смотрите также: Чтобы он тебе на лекарства пошел, – водитель Lexus прокляла всех полицейских из-за штрафа – видео

      Пострадавший парень также чувствует себя хорошо. Правоохранители открыли уголовное производство за "хулиганство".

      Осторожно! На видео присутствуют жестокие кадры! (18+)

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Полиция Новости Днепра
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