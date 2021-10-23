Залезла на высоту четвертого этажа: спасатели Никополя снимали с дерева беременную женщину

В Никополе спасатели 23 октября получили вызов с просьбой помочь беременной. Женщину пришлось снимать с дерева.

Беременная, по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, находилась высоко на дереве на уровне 4 этажа. Речь идет о высоте примерно в 10 – 11 метров.

Обратите внимание В Кривом Роге автокраном спасали лошадь, которая провалилась под землю

Спасатели воспользовались выдвижной лестницей

В то же время спуститься самостоятельно женщина 1993 года рождения не могла. Чтобы снять беременную с дерева, которое расположено прямо возле жилого дома, спасатели Днепропетровской области воспользовались выдвижной трехколенной лестницей.

Как оказалось, женщина не только ожидает рождения ребенка, но уже является многодетной матерью. В результате инцидента она не пострадала, однако что же стало причиной ее действий – неизвестно

Почти ежедневно спасатели снимают с деревьев котов, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший спасателям Днепропетровской области, не мог не озадачить,

– отметили в пресс-службе ГСЧС.

Вызовы ГСЧС: последние новости

5 октября львовянин упал в траншею глубиной примерно 2 метра. Мужчина не мог выбраться самостоятельно, на помощь приехали спасатели.

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли мужчину, который упал в Днепр и оказалась под Южным мостом.

10 октября в Киеве в Оболонском районе вспыхнул пожар в многоэтажке. Спасателям удалось эвакуировать шестерых жителей.

Текст публикации ГСЧС:

Сегодня Никопольские спасатели снимали с дерева беременную девушку, 1993 года рождения.

По прибытию к месту происшествия было выяснено, что беременная девушка находится на уровне 4-го этажа на дереве и не может самостоятельно слезть.

Поэтому, с помощью выдвижной лестницы женщину спустили на землю целой и невредимой.