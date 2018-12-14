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      Залили горе: как футболисты "Динамо" пьянствовали после проигрышного матча с " Яблонцем"

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      Футболисты "Динамо" отпраздновали окончание 2018 года
      Футболисты "Динамо" отпраздновали окончание 2018 года

      Футболисты киевского "Динамо" отпраздновали завершение 2018-го соревновательного года в ночном клубе.

      Беньямин Вербич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Николай Морозюк, Виталий Буяльский, Георгий Бущан и Виталий Миколенко появились на видео с вечеринки в одном из киевских заведений. На видео футболисты в компании девушек, алкоголя и русскоязычного караоке.

      Читайте также: Трансферные новости "Динамо": продажа Цыганкова и Пиварича, ненужный Буэно

      Некоторые болельщики киевского клуба считают, что это не в совсем подходящий момент – в тот же день "Яблонец" победил динамовцев на НСК "Олимпийский".

      Как известно ранее, легионеры "Динамо" громко отпраздновали победу над "Карпатами" (4:0) и завершение первой части украинской Премьер-лиги.

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      Теги: Спорт Футбол Динамо Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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