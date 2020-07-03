В Харькове из-за прорыва на теплосети погиб коммунальщик. Он задохнулся испарениями от кипятка. Его не могли вытащить оттуда более 6 часов, а впоследствии мужчина умер.

Гибель коммунальщика

Трагедия произошла 2 июля из-за поломки трубопровода. Об этом сообщили в местном издании NewsRoom.

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Горячая вода залила котельную на более полуметра. 72-летний мужчина как раз был в помещении и пытался устранить проблему. Однако задохнулся испарениями от кипятка. Тело пенсионера смогли достать лишь через несколько часов, после того, как откачали кипяток.

Будем исследовать, что там произошло. Человек вроде бы и советы от кого-то получал, где находиться. По сути задохнулся, потому что температура поднялась. Пары эти все,

– отметил начальник полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

Организацию похорон возьмет на себя городской совет. А все обстоятельства происшествия еще устанавливаются.

Что сейчас происходит на месте события

Место прорыва ищут второй день, по асфальту и до сих пор течет горячая вода. Это уже не первая авария на этой теплосети.

"Вода еще периодически поступает. Там нужно еще копать и надо, чтобы бригада работала", – рассказал работник аварийной бригады Алексей.