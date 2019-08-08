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      Заложники международного хулиганства

      2013
      Крым и "противостояние"
      Крым и "противостояние" / uainfo

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг увязал аннексию Россией Крымского полуострова с противостоянием сверхдержав.

      Это важное замечание, которое превращает конфликт вокруг Крыма – как и прочие схожие конфликты – в часть большой мировой политической драмы. И которая, думаю, делает жителей полуострова – как, впрочем, и всех остальных украинских граждан – заложниками этого большого противостояния.

      Срочно: Зеленский пообщался с Макроном о войне и Путине: о чем еще говорили президенты

      Но возникает простой вопрос: а почему вообще это противостояние возникло? Когда мы были свидетелями противостояния Соединенных Штатов и Советского Союза в годы "холодной войны", мы, по крайней мере, понимали, что происходит. Это было идеологическое противостояние – пусть влияние коммунистического угара и ослабевало с каждым годом.

      Тем не менее, всюду, куда приходила Москва, происходило практически одно и то же. "Народно-демократическая революция", пусть нередко и имитированная с помощью советских или кубинских оккупантов. Национализация частной собственности. Установление однопартийной диктатуры какого-нибудь очередного народного царька. Подключение захваченной страны к "лагерю народной демократии".

      Словом, то, о чем иронически писал в те годы Александр Галич (советский поэт, автор и исполнитель песен, политэмигрант – КР) – "нет на свете печальнее повести, чем об этой прибавочной стоимости". И понятно, что в странах, которые ориентировались на Запад – даже если говорить о диктаторских режимах – была совершенно другая экономика, совершенно другое представление о государстве. Это было самое настоящее противостояние систем.

      А нынешнее "противостояние сверхдержав", похоже, существует, в первую очередь, в голове у Путина. И потому, что современная Россия, в отличие от того же Советского Союза, уверен, никакой сверхдержавой на самом деле не является, ее экономический потенциал – тем более при такой-то огромной территории – приближает эту страну скорее к карликам, чем к великанам. И потому, что никакой альтернативной идеологической повестки российская "сфера влияния" больше не предлагает. И потому, что при всем противостоянии с цивилизованным миром Россия, как мы видим, продолжает от него зависеть, и каждое новое решение Запада об ужесточении санкций против этой страны бьет по ее экономике сильнее, чем любое разрушительное оружие. И потому, что все прекрасно знают – и на Западе, и в России – что "настоящие" санкции, которые бы разрушили российскую экономику – да, ударили бы по самому Западу, но и "противостояние" бы прекратили навсегда.

      Россия – в отличие от Советского Союза – не реальный конкурент, это, уверен, скорее, мировой хулиган, с которым не хотят связываться, чтобы не появилась необходимость переходить к более решительным действиям. Проще говоря – возможно, чтобы не довести дело до большой войны, пусть даже и экономической.

      И в этом – суть того, что происходит вокруг России сегодня. Жители Крыма, как и все остальные украинские граждане – заложники не противостояния сверхдержав, не конкуренции систем, не соревнования ценностей. Они заложники этого международного хулиганства.

      Автор: Виталий Портников

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      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Публикации Владимир Путин Новости Крыма СССР
      Источник: Крым.Реалии
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