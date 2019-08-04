Заложники непогоды: в Одесской области 25 детей попали в водяную ловушку во время похода

Воспитанники спортивной школы попали в опасную ситуацию во время мощного ливня, который накрыл регион 3 августа. Дети находились недалеко от Днестровского лимана в районе села Южное.

Страшная непогода фактически затопила Одессу, автомобили просто смывало потоками воды. Людям же пришлось вброд передвигаться по улицам города. В области было не лучше. Местами поразмывало дороги, а на юге Одесской области вообще видели смерч.

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Детей, попавших в ловушку непогоды, спасали полицейские совместно с работниками ГСЧС. Они добирались до них ночью в Белгород-Днестровский район.

Так, из-за мощного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников спортшколы, которые в сопровождении тренеров отправились в поход. Дети находились в палаточном городке, который успели разбить еще до начала ливня.

Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

Кроме того, неподалеку от Арциза на обочину ливнем смыло рейсовый автобус, в котором находились около 17 человек. Следственно-оперативная группа местного отдела полиции, которая возвращалась с другого вызова, вывела пассажиров из автобуса и помогла пассажирам выбраться из автобуса. В этом событии также, к счастью, без пострадавших.



Автобус, который дождь смыл вблизи Арциза / фото – пресс-служба ГСЧС