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      Заложники непогоды: в Одесской области 25 детей попали в водяную ловушку во время похода

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      Дети находились в палаточном городке
      Дети находились в палаточном городке / Иллюстративное фото

      Воспитанники спортивной школы попали в опасную ситуацию во время мощного ливня, который накрыл регион 3 августа. Дети находились недалеко от Днестровского лимана в районе села Южное.

      Страшная непогода фактически затопила Одессу, автомобили просто смывало потоками воды. Людям же пришлось вброд передвигаться по улицам города. В области было не лучше. Местами поразмывало дороги, а на юге Одесской области вообще видели смерч.

      По теме: Крым затопил мощный ливень: фото и видео

      Детей, попавших в ловушку непогоды, спасали полицейские совместно с работниками ГСЧС. Они добирались до них ночью в Белгород-Днестровский район.

      Так, из-за мощного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников спортшколы, которые в сопровождении тренеров отправились в поход. Дети находились в палаточном городке, который успели разбить еще до начала ливня.

      Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

      Кроме того, неподалеку от Арциза на обочину ливнем смыло рейсовый автобус, в котором находились около 17 человек. Следственно-оперативная группа местного отдела полиции, которая возвращалась с другого вызова, вывела пассажиров из автобуса и помогла пассажирам выбраться из автобуса. В этом событии также, к счастью, без пострадавших.

      автобус ДСНС
      Автобус, который дождь смыл вблизи Арциза / фото – пресс-служба ГСЧС

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Непогода в Украине ГСЧС Новости Одессы
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      Новости за 4 августа
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