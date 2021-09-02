Об инциденте рассказал сам ребенок, когда его разыскала мать. Это было недалеко от магазина, где девочка ждала вместе со своим братом.
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Задержанный злоумышленник вместе с полицейским / Фото Нацполиции
Мать ненадолго отошла
Женщина оставила 8-летнего сына и дочь на несколько минут одних под магазином. В этот момент подошел злоумышленник, который пообещал девочке купить игрушку.
Они пошли в безлюдное место и мужчина якобы начал совершать действия развратного характера. После этого неизвестный скрылся с места преступления. Когда его задержали, мужчина не отрицал свою вину.
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Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о растлении малолетнего. Если вину мужчины докажут в суде, он проведет в тюрьме от 5 до 8 лет.