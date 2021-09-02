Заманил 6-летнюю игрушкой: в Одессе разоблачили отвратительное преступление

В Одессе 6-летнюю девочку заманили игрушками в безлюдное место и совершили развратные действия. Правоохранители 2 августа сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в совершении этого преступления.

Об инциденте рассказал сам ребенок, когда его разыскала мать. Это было недалеко от магазина, где девочка ждала вместе со своим братом.

Другое событие Касался интимных мест 8-летней: в Харькове мужчину будут судить за домогательства на пляже



Задержанный злоумышленник вместе с полицейским / Фото Нацполиции

Мать ненадолго отошла

Женщина оставила 8-летнего сына и дочь на несколько минут одних под магазином. В этот момент подошел злоумышленник, который пообещал девочке купить игрушку.

Они пошли в безлюдное место и мужчина якобы начал совершать действия развратного характера. После этого неизвестный скрылся с места преступления. Когда его задержали, мужчина не отрицал свою вину.

Детям нужно рассказывать правила поведения с незнакомцами. Малыши должны понимать – нельзя разговаривать или куда-то идти с чужими людьми, что бы те не предлагали. Если злоумышленник пытается применить силу, ребенок должен сразу поднимать шум и звать на помощь.

В Одессе задержали подозреваемого в педофилии: смотрите видео Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о растлении малолетнего. Если вину мужчины докажут в суде, он проведет в тюрьме от 5 до 8 лет.