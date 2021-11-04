Пенсионер заманивал мальчиков в течение года. Известно, что мужчина был неоднократно судим за сексуальные преступления. О направлении его дела в суд сообщили 4 ноября.
Похоже Напоил и развращал ребенка: в Киеве поймали 32-летнего извращенца
Давал играть приставку и предлагал сладости
В течение 2020 – 2021 годов пенсионер заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свой временный дом. Он обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости.
Впоследствии, пользуясь беспомощностью детей, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. Многие дети страдали от пенсионера несколько раз, а то и много месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночевку.
Угрожал детям
После совершения преступления пенсионер психологически давил на детей и угрожал им. Так обвиняемый приказывал мальчикам никому не рассказывать о содеянном.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника по фактам изнасилования, сексуального насилия и развращения тринадцати детей. Следственные действия продолжаются.
Похожий случай в Жовкве
- В Жовкве на Львовщине задержали 63-летнего мужчину, который совершил развратные действия с 11-летним мальчиком. В обмен на это он предлагал деньги.
- Мальчик, с которым это произошло, рассказал об этом своему другу, а тот своему отцу. После обращения отца друга потерпевшего в полицию, злоумышленника задержали с поличным.
- Злоумышленник предлагал деньги мальчикам из неблагополучных семей, за что просил совершить развратные действия.
- Следствие пытается установить количество детей, ставших жертвами предполагаемого педофила.