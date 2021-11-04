Пенсионер заманивал мальчиков в течение года. Известно, что мужчина был неоднократно судим за сексуальные преступления. О направлении его дела в суд сообщили 4 ноября.

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Давал играть приставку и предлагал сладости

В течение 2020 – 2021 годов пенсионер заманивал мальчиков в возрасте от 8 до 14 лет в свой временный дом. Он обещал детям разрешить поиграть на игровой приставке, мобильном телефоне и поесть сладости.

Впоследствии, пользуясь беспомощностью детей, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. Многие дети страдали от пенсионера несколько раз, а то и много месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночевку.

Угрожал детям

После совершения преступления пенсионер психологически давил на детей и угрожал им. Так обвиняемый приказывал мальчикам никому не рассказывать о содеянном.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника по фактам изнасилования, сексуального насилия и развращения тринадцати детей. Следственные действия продолжаются.

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